En Portugal describen con estas palabras el concierto de Rosalía en Lisboa: dice mucho de cómo la ven fuera de España

La cantante española Rosalía sigue triunfando dentro y fuera de España. Ejemplo de ello ha sido su concierto en Lisboa (Portugal) que, desde allí, han descrito con unas palabras muy sorprendentes.

El medio Time Out, en su edición portuguesa, ha hecho una crónica de cómo fue la actuación de la artista catalana en el estadio Meo Arena de la capital lusa. "Rosalía en Lisboa: no es una santa, pero fue una aparición divina", han señalado en el titular.

"No sabemos si crees en los milagros, pero en un momento dado pensamos que Rosalía iba a salir volando del escenario del Meo Arena", ha señalado el periodista Hugo Frost en el artículo.

"El auditorio acogió una auténtica procesión este miércoles 8 de abril para ver a la cantante catalana. ¿Cansado de leer referencias religiosas sobre la artista y su último disco, Lux? Todavía no hemos terminado", ha ironizado.

Uno de los conciertos "más esperados del año"

Desde el citado medio han asegurado que el concierto de Rosalía era uno de los "más esperados del año" y "esto quedó patente en la cantidad de gente que se congregó en la sala de conciertos mucho antes de que comenzara". "Y en los atuendos cuidadosamente elegidos, dominados por el blanco y los velos", han añadido.

"El espectáculo se dividió como una ópera, con cuatro partes, incluyendo un interludio y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, un bis", ha contado el periodista, antes de hacer un repaso a cuáles fueron las canciones que eligió la artista española.

Tras ello, detalló el que fue "uno de los momentos más divertidos de la noche, con el escenario transformándose en un confesionario, donde un joven le contó a la cantante una noche loca en Barcelona, compartiendo cómo llevó a un hombre a su casa y, después de prepararle arroz frito, huyó y le robó el celular".

Después del momento, que ya usó en sus conciertos en Madrid de hace una semana, llegó La Perla: "Esta canción presentó una de las mejores coreografías de la noche, con bailarines vestidos con trajes negros y guantes blancos, creando figuras y, por ejemplo, transformando al cantante catalán en Afrodita de Milo", han añadido.

El citado medio luso ha hablado del momento en el que Rosalía cantó con Carminho y cómo terminó su actuación en Lisboa. "El bis estaba reservado para Magnólias, una canción en la que Rosalía habla de cómo la muerte debería ser una celebración de la vida", ha señalado.

"Durante su catarsis emocional, canta los versos 'Dios desciende y yo asciendo/ Nos encontramos en el medio', y este inocente periodista llegó incluso a creer que la cantante catalana iba a volar y ascender a los cielos", ha sentenciado el autor.