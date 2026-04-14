La cantante portuguesa Carminho describe a Rosalía con tres claros adjetivos tras cantar con ella en el escenario

La cantante catalana María do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade, conocida popularmente como Carminho, ha hablado de la artista catalana Rosalía, una de las artistas más relevantes de la actualidad en el panorama nacional e internacional, durante una entrevista en Elle, una de las revistas de moda más influyentes de España.

Desde que Rosalía sacara a Lux a la luz ha ganado mucha más trascendencia y más desde que arrancara el Lux tour. Este mes de abril arrancó en el Movistar Arena de Madrid, siguiendo por Lisboa (Portugal) y Barcelona, en los que ya ha dado un show en el Palau Sant Jordi el pasado 13 de abril y a donde volverá el 15, 17 y 18 de abril.

Carminho, que ya hizo una canción junto a Pablo Alborán, Perdóname, en 2011, ha elaborado un tema con Rosalía, Memória, que ha sido incluido en el álbum de Lux, aunque está escrita originalmente por la portuguesa e incluida en su propio disco: "Me dijo que se la quería quedar para el suyo y se la di sin pensarlo, me dolió un poquito la pérdida, pero me encantó la idea y el resultado".

"Una artista iluminada"

Los fans que acudieron a Lisboa pudieron escuchar en directo a las dos artistas. Y preguntada en la citada entrevista por Rosalía, ha hecho una descripción cristalina: "Su interés por la tradición, su curiosidad, su arte. Es una artista completa, iluminada, genuina, con una visión muy amplia".

Sobre todo la ve como una persona "humilde" a pesar de la fama que recoge: "Con la dimensión que tiene ahora en el mundo, cantar la música de otros es un acto de humildad enorme". De ahí que aceptara darle Memória: "A ella le gusta el fado, lo que transmite, y ha tenido la valentía de escoger esta canción, de incluirla en su álbum como una más".

La conexión entre Carminho y Rosalía ha sido mágica y especial: "Cuando dos artistas confluyen, hay un tercer mundo que se abre. Una puerta nueva que se abre. Me sucedió con Pablo, que nos enamoramos desde que nos conocimos y la canción apasionó a miles de personas. Y ahora con Rosalía".