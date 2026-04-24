Señala lo que le dicen en Canadá por ser español: todo lo contrario a cuando dijo que se iba de España

El creador de contenido Pol (@pollydznuts) lleva ocho años viviendo en Canadá, en el que se ha labrado una nueva vida en la que trabaja y ha hecho amigos, estableciéndose allí permanentemente. Sin embargo, ha sido a raíz de esta aventura en la que se ha dado cuenta de que "como en casa, en ningún sitio".

"Yo llevo ocho años viviendo en Canadá y siempre que le digo a alguien que soy de España, se quedan flipando y me dicen: ¿Qué cojones haces marchando de un lugar como aquel y viniendo aquí?", ha explicado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 85.000 visualizaciones (y subiendo).

Sin embargo, en España la reacción es diferente: "Todo el mundo me dice: ¡Qué guay Canadá! Y es como que no te das cuenta hasta que te marchas de lo bien que estás en realidad en casa". Ha reconocido en su reflexión que muchas personas quieren marcharse para buscar más oportunidades, ya sea de estudios, trabajo u otro motivo, pero sin duda cuando están fuera, viviendo el día a día, la calidad de vida "que tenemos en casa no se puede superar".

"La calidad de vida que tendría sería mejor"

"Ahora que llevo ocho años quiero volver a casa, y es más difícil porque ahora ya estoy establecido: tengo trabajo, tengo no sé qué... Y se me hace más complicado volver a casa, pero la calidad de vida que tendría seguramente sería mejor", ha concluido.

Pol es de Maresma y la usuaria Calidei, también de allí, ha respondido: "Tenemos playa, montaña... Cierto es que se puede ganar menos dinero, hay dificultad de vivienda, pero la calidad de vida... Tengo la playa a 10 minutos andando, nuestro clima... Entiendo perfectamente lo que dices".

"No todo es el dinero, si que se agradece, está claro, el problema es que no luchamos nada por estar aquí", ha expresado la usuaria @casualidad99.