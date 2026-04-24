Un japonés detalla por qué prefiere vivir en España y acaba recitando una de las frases célebres de Rajoy

Kei es un joven japonés que decidió mudarse a España, país del que se ha enamorado completamente y que defiende a capa y espada. Desde entonces, ha creado contenido en redes sociales bajo el nombre de usuario @yo4kei para hablar de su día a día en el país, contar curiosidades y otros intereses para quienes también quieren viajar allí, pero también para que los españoles conozcan las diferentes costumbres japonesas.

"Japón es perfecto, España es un caos. Yo prefiero el caos y te explico por qué", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles y miles de visualizaciones en apenas unas horas (y sigue subiendo).

Ha reconocido que Japón "es increíble": "Seguridad, limpieza, respeto, todo funciona muy bien". Sin embargo, también ha destacado que España tiene "algo diferente", porque la gente "es más abierta, puedes hablar con la gente que no conoces y en 10 minutos ya es tu amigo".

Sin duda, ha podido comprobar que cada región de España es completamente "un mundo distinto": "Comida, fiesta, la forma de hablar… eso hace que nunca te aburras". Para él, el país lo tiene "todo": "Salir a la calle tomando el sol, habiendo playa, montaña…". Eso sí, ha señalado que no cuenta con una organización tan eficiente y ha puesto como ejemplo a Renfe y a "extranjería".

"España me permite vivir muy libremente, Japón es más cuadradado. Si no sigues la norma, estás fuera, por eso prefiero vivir en España", ha afirmado. Aun así, Japón está "muy bien" para visitarlo de forma temporal, pero para vivir su opinión cambia: "Tenemos que agradecer lo que tenemos porque España es una gran nación".

Y remata citando a Mariano Rajoy: "Españoles, muy españoles, mucho españoles". A partir de ahí han surgido varias reacciones. Una de ellas señala: "Creo que la última frase la decía M. Rajoy, pero no sabemos quién es". El usuario @locodelasredes también ha dado su opinión: "Creo que Japón para visitar está increíble: tiene muchísima cultura, historia... Pero si tuviera que vivir allí, siendo todo tan estricto, creo que me deprimo".