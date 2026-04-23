Giro radical en el tiempo: la Aemet avisa de tormentas, granizo y bajada de temperaturas en estas zonas

Malas noticias si te habías acostumbrado al buen tiempo. La Aemet avisa de un cambio brusco que va a afectar a amplias zonas del país, dejando tormentas, granizo y un descenso térmico que hará que te olvides, durante algunos días, de la manga corta.

El comienzo de esta semana ha sido mucho más cálido de lo normal, con varias jornadas de carácter veraniego en el sur y el oeste de la península. En Extremadura, por ejemplo, se alcanzaron los 32ºC.

Pero desde hoy jueves la situación cambia. Es momento de volver a sacar el paraguas y el abrigo. La Aemet advierte de la entrada de aire frío en las capas altas de la atmósfera que va a provocar una bajada de temperaturas en el tercio este, especialmente en las localidades del mediterráneo y en el Valle del Ebro.

Además, esta entrada de aire frío va a provocar que se desarrollen tormentas en los Pirineos, en Extremadura, en Castilla y León y en Castilla-La Mancha.

Sin embargo, será a partir del viernes cuando la situación se vuelva aún más inestable. Para esta jornada se esperan tormentas en el centro peninsular, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde se va a activar el aviso amarillo. Las tormentas podrían venir, además, acompañadas de granizo. También se registrarán tormentas localmente fuertes en zonas de Extremadura.

El sábado habrá precipitaciones generalizadas en el centro y el sur de la península, aunque no se espera que la situación sea tan complicada como el viernes. De momento, no hay avisos amarillos activados para esta jornada. El domingo podrían desaparecer las lluvias y producirse un ligero aumento de las temperaturas.

Para el último día de la semana, los termómetros alcanzarán máximas de 30ºC en Extremadura y de 27ºC en el interior de Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña.

No te olvides tan pronto del calor

Aunque estos días pueden suponer un respiro si ya te estabas cansando del calor, debes saber que la primavera te va a deparar más días especialmente calurosos.

En sus previsiones estacionales, la Aemet ya anunció que la primavera será más cálida de lo normal. De momento, la previsión se ha cumplido, ya que se han sucedido varios días en los que las temperaturas han sido más propias del verano que de comienzos de la primavera. Esto no quita que lleguen algunas jornadas frías o de lluvia, como está ocurriendo ahora.