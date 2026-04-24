Alaska se sincera en televisión y desata el debate: "No puedo ver a la gente lavándose los dientes"

Suele dar siempre juego Alaska y así ha vuelto a ser. Su aparición este jueves en El Hormiguero lo ha vuelto a poner de manifiesto. La cantante no solo acudió para presentar su nuevo disco con Fangoria, sino que terminó dejando una colección de confesiones que han sorprendido -y divertido- a todo el mundo.

Entre risas y reflexiones, la artista abrió la puerta a su lado más personal… y lo que contó no dejó indiferente a nadie.

Una manía que muchos no esperaban

Si hay algo que ha llamado especialmente la atención es una de sus "líneas rojas" cotidianas. Alaska reconoció que no soporta ver a alguien lavándose los dientes. Literalmente.

"Me da asco", confesó sin rodeos, explicando que ni en el cine ni en realities puede soportar esas escenas. Un detalle aparentemente menor que, sin embargo, ha generado un aluvión de reacciones en redes, donde muchos usuarios se han sentido identificados… y otros no dan crédito.

Coleccionista inesperada (y con final trágico)

Otra de sus confesiones más comentadas tiene que ver con una afición cuanto menos peculiar: colecciona bolsas de plástico de antiguos grandes almacenes como Galerías Preciados o Sepu.

El giro llega después. Según explicó, cuando abre los cajones donde las guarda, muchas veces se encuentra con que el plástico se ha desintegrado con el tiempo. Un detalle entre lo nostálgico y lo surrealista que ha conectado con muchos espectadores.

En un mundo donde las dietas imposibles están a la orden del día, Alaska también dejó claro que no se complica demasiado con la comida. Su debilidad: las patatas fritas.

"Son las reinas", aseguró, dejando claro que, al menos en ese aspecto, no hay sofisticación ni postureo. Un guiño cercano que ha reforzado esa imagen suya de autenticidad que tantos seguidores valoran.

Una filosofía de vida muy clara

Más allá de las manías, la artista también dejó reflexiones que han resonado entre el público. Una de las más comentadas: su preferencia por la imaginación frente a la verdad.

"La imaginación te ayuda a sobrevivir a la realidad", explicó, defendiendo la importancia de crear un mundo propio más amable frente a lo que ocurre fuera.

Una entrevista que arrasa en redes

El paso de Alaska por televisión no ha tardado en hacerse viral. Sus declaraciones, especialmente las más curiosas, han corrido como la pólvora en redes sociales, donde los usuarios debaten sobre manías, costumbres y pequeños gestos cotidianos.

Porque al final, más allá del personaje, lo que ha conectado es algo muy simple: todos tenemos nuestras rarezas… pero no todos nos atrevemos a contarlas así.