Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Alaska se sincera en televisión y desata el debate: "No puedo ver a la gente lavándose los dientes"
Virales
Virales

Alaska se sincera en televisión y desata el debate: "No puedo ver a la gente lavándose los dientes"

La artista sorprende con sus manías más inesperadas: colecciona bolsas, odia ciertos gestos cotidianos… y tiene una debilidad confesable.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
La cantante Alaska.GETTY

Suele dar siempre juego Alaska y así ha vuelto a ser. Su aparición este jueves en El Hormiguero lo ha vuelto a poner de manifiesto. La cantante no solo acudió para presentar su nuevo disco con Fangoria, sino que terminó dejando una colección de confesiones que han sorprendido -y divertido- a todo el mundo.

Entre risas y reflexiones, la artista abrió la puerta a su lado más personal… y lo que contó no dejó indiferente a nadie.

Una manía que muchos no esperaban

Si hay algo que ha llamado especialmente la atención es una de sus "líneas rojas" cotidianas. Alaska reconoció que no soporta ver a alguien lavándose los dientes. Literalmente.

"Me da asco", confesó sin rodeos, explicando que ni en el cine ni en realities puede soportar esas escenas. Un detalle aparentemente menor que, sin embargo, ha generado un aluvión de reacciones en redes, donde muchos usuarios se han sentido identificados… y otros no dan crédito.

Coleccionista inesperada (y con final trágico)

Otra de sus confesiones más comentadas tiene que ver con una afición cuanto menos peculiar: colecciona bolsas de plástico de antiguos grandes almacenes como Galerías Preciados o Sepu.

El giro llega después. Según explicó, cuando abre los cajones donde las guarda, muchas veces se encuentra con que el plástico se ha desintegrado con el tiempo. Un detalle entre lo nostálgico y lo surrealista que ha conectado con muchos espectadores.

En un mundo donde las dietas imposibles están a la orden del día, Alaska también dejó claro que no se complica demasiado con la comida. Su debilidad: las patatas fritas.

"Son las reinas", aseguró, dejando claro que, al menos en ese aspecto, no hay sofisticación ni postureo. Un guiño cercano que ha reforzado esa imagen suya de autenticidad que tantos seguidores valoran.

Una filosofía de vida muy clara

Más allá de las manías, la artista también dejó reflexiones que han resonado entre el público. Una de las más comentadas: su preferencia por la imaginación frente a la verdad.

"La imaginación te ayuda a sobrevivir a la realidad", explicó, defendiendo la importancia de crear un mundo propio más amable frente a lo que ocurre fuera.

Una entrevista que arrasa en redes

El paso de Alaska por televisión no ha tardado en hacerse viral. Sus declaraciones, especialmente las más curiosas, han corrido como la pólvora en redes sociales, donde los usuarios debaten sobre manías, costumbres y pequeños gestos cotidianos.

Porque al final, más allá del personaje, lo que ha conectado es algo muy simple: todos tenemos nuestras rarezas… pero no todos nos atrevemos a contarlas así.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA COMILLAS

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos