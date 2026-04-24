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Así funciona el timbre para peces más viral del mundo: una cámara subacuática que los ciudadanos activan desde su casa para ayudar a 13 especies a cruzar las esclusas
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Así funciona el timbre para peces más viral del mundo: una cámara subacuática que los ciudadanos activan desde su casa para ayudar a 13 especies a cruzar las esclusas

Un experimento en Países Bajos convierte a miles de personas en "guardianes" de peces con solo hacer clic.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Goldfish in a Bowl
Un pez dorado en su pecera.James Gritz

Lo que parece una idea sacada de internet -y que ya se ha hecho viral- es en realidad un proyecto real que mezcla tecnología, medioambiente y participación ciudadana. En la ciudad de Utrecht, en Países Bajos, funciona desde hace cinco años el primer "timbre para peces" del mundo: un sistema que permite a cualquier persona ayudar a la fauna acuática… sin salir de casa.

El mecanismo es tan simple como sorprendente. Una cámara subacuática instalada en una esclusa del río transmite imágenes en directo a una web. Cuando los usuarios detectan peces esperando para cruzar, pueden pulsar un botón digital, como si llamaran a un timbre. Esa señal alerta a los encargados de la esclusa, que valoran si hay suficientes peces y, en ese caso, abren el paso para que continúen su recorrido.

Por qué los peces necesitan ayuda

Cada primavera, numerosas especies nadan río arriba en busca de zonas donde reproducirse. Sin embargo, en un país lleno de canales y esclusas como Países Bajos, estos trayectos se ven interrumpidos con frecuencia. Las compuertas no siempre están abiertas, lo que convierte estos puntos en auténticos cuellos de botella para la fauna.

Ahí es donde entra en juego este sistema. Gracias a la colaboración de miles de usuarios conectados, los peces pueden continuar su ruta en momentos clave. No es solo una curiosidad tecnológica: es una herramienta que facilita la supervivencia de distintas especies en un entorno altamente modificado por el ser humano.

Un fenómeno viral con impacto real

El proyecto no solo ha captado la atención de expertos en medioambiente, sino también del público general. En la última temporada, el "timbre" fue pulsado más de 200.000 veces, y se llegaron a identificar hasta 13 especies diferentes de peces en la zona.

La combinación de imágenes en directo, interacción inmediata y un objetivo claro ha convertido esta iniciativa en un fenómeno viral. Muchos usuarios se conectan a diario, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando los peces están más activos.

Tecnología sencilla, idea brillante

Detrás del éxito del sistema no hay una tecnología compleja, sino una idea eficaz: conectar a las personas con el entorno natural de una forma directa. La cámara, el streaming y el botón digital bastan para convertir a cualquier usuario en parte del proceso.

Además, el sistema introduce un componente educativo y de concienciación. Quien observa, aprende. Y quien participa, entiende mejor cómo pequeños gestos pueden tener un impacto en el equilibrio de los ecosistemas.

Un modelo que podría replicarse

El éxito del timbre para peces de Utrecht ha abierto la puerta a que otras ciudades estudien iniciativas similares. En un contexto de cambio climático y presión sobre los ecosistemas, soluciones de bajo coste y alta implicación ciudadana como esta ganan cada vez más protagonismo.

Lo que empezó como un experimento local se ha convertido en un ejemplo global de cómo la tecnología puede acercar a las personas a la naturaleza… incluso cuando se trata de ayudar a peces a cruzar una puerta invisible bajo el agua.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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