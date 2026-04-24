El hallazgo de una moneda del siglo IX vincula las enseñanzas de Jesús con los vikingos: los arqueólogos confirman que es un descubrimiento "único y misterioso"

Las monedas suelen parecer objetos pequeños y silenciosos, pero en su metal desgastado se esconden pistas de todo tipo: reinos perdidos, creencias antiguas y decisiones de poder que nadie imaginaba que acabarían llegando hasta nosotros siglos después. A veces, basta un hallazgo inesperado para que una pieza aparentemente común empiece a hablar con más fuerza que muchos libros de historia.

Eso es exactamente lo que ha ocurrido en Norfolk, en el este de Inglaterra, donde un aficionado a detectar metales ha localizado una pieza que, a primera vista, podría pasar desapercibida, pero que en realidad esconde un enigma histórico de primer nivel. Se trata de un colgante elaborado a partir de una moneda de oro del siglo IX, perforada y reutilizada, que muestra en una de sus caras la figura de San Juan Bautista.

El hallazgo, realizado cerca de Dunton, ha dejado perplejos a los especialistas, que lo describen como una pieza excepcional y difícil de encajar en lo que se conoce hasta ahora sobre la época. La pieza ha llamado la atención porque, según el numismático Simon Coupland, no encaja con lo que se espera de la moneda del periodo carolingio ni con el contexto vikingo de la región. “Es extraño; no se parece a nada que conozca”, afirma el experto en declaraciones recogidas por la BBC.

"Fascinante, único e intrigante"

La moneda está en proceso de ser catalogada como tesoro, mientras el Museo del Castillo de Norwich espera adquirirla. El experto explica que el descubrimiento plantea más preguntas que respuestas, lo que lo convierte en algo "fascinante, único e intrigante". En la inscripción latina conservada se pueden leer referencias a “IOAN” y a “Baptist and Evangelist”, lo que refuerza la identificación del personaje.

“San Juan Bautista era primo de Jesús y su precursor, quien lo dio a conocer a un público más amplio al bautizarlo en el río Jordán, y a partir de entonces comenzó su ministerio”, explicó Simon, justificando la importancia del santo como figura cristiana. Un dato que desconcierta a los investigadores porque las monedas con retrato del oeste de Europa en el siglo IX solían representar a reyes o emperadores, no a figuras bíblicas, algo más propio del mundo bizantino.

No obstante, el experto data el hallazgo de Dunton a finales del siglo IX debido al estilo de su inscripción, similar al de las monedas carolingias acuñadas en las décadas de 860 y 870, justo cuando el reino de Anglia Oriental pasó a manos vikingas. Ese contexto histórico añade aún más complejidad a la pieza, ya que sugiere un momento de transición cultural intenso, en el que conviven influencias cristianas y escandinavas en un mismo territorio.

En resumen, el colgante no solo intriga por su rareza material, sino porque obliga a replantear cómo circulaban las ideas religiosas y los símbolos de poder en una Europa en transformación. “Ahora se entiende por qué es un hallazgo tan misterioso; es como un niño con un objeto hexagonal intentando encajarlo en cuadrados, cuando no cabe en absoluto”, resume Simon, una comparación que refleja hasta qué punto esta pieza sigue resistiéndose a la historia tal y como la conocemos ahora.