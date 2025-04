Preguntan a Ana Peleteiro si las mujeres deben cobrar lo mismo que los hombres en el deporte y su respuesta trae cola

La atleta Ana Peleteiro ha provocado un intenso debate con su respuesta al ser preguntada sobre si los hombres deberían cobrar lo mismo que las mujeres en el deporte.

"En premios como tal, por ser campeón, creo que sí se debería cobrar lo mismo. Pero, al fin y al cabo, si son ligas privadas entiendo ese punto de vista", ha asegurado en una entrevista en ac2ality en referencia a que cada uno cobre en función de lo que genera.

"Lo bueno que tiene el atletismo, y es lo que yo siempre defiendo y de ahí también vienen algunas polémicas que se han generado en torno a cosas que yo he dicho, es que el atletismo es súper igualitario porque competimos todos a la vez. Tú no vas a ver la final de 100 metros masculina o la final de 100 metros femenina. Vas a ver la final de 100 metros masculina, el triple salto femenino, la altura masculina, la pértiga femenina... Entonces tú vas a ver lo que es el atletismo en general, no hay división de sexo", ha argumentado.

"Por eso cobramos lo mismo e incluso hay chicas que cobran muchísimo más que los hombres porque son más polémicos o porque al público le gusta más o porque tienen más seguidores en redes sociales o porque directamente son unos monstruos del deporte y están batiendo todos los récords. Entonces no hay una diferencia de género, sino de lo exitoso que tú seas o de lo polémico que tú seas", ha remarcado.

"Me encantaría que cobrara todo el mundo lo mismo, pero lo puedo llegar a entender. Porque si juega Alcaraz y Sinner y el estadio está a reventar y juega una chica (...) si tú no llenas el estadio entiendo que se genere menos y tal. Pero en el tenis no creo que sea algo que sea cierto porque las chicas del tenis lo petan igual", ha proseguido.

"Entiendo que se gane menos porque no es lo mismo tener no se cuántas jornadas a al año 70.000, 80.000 personas viendo un partido que teniendo 5.000. Es que no generas lo mismo por mucho que quieras", ha repetido.

"Lo mismo que el atletismo. Yo no puedo pedir ganar lo mismo que gana un futbolista porque no genero lo mismo. Estaría siendo una hipócrita. Entonces genero más que otros muchos deportes pero no genero como el fútbol. Por desgracia en el fútbol masculino y el femenino también pasa y en otros deportes", ha señalado.