Preguntan a Ana Torroja por las polémicas Nacho Cano y ella responde en estos términos
La cantante de 'Mecano' también ha hablado de cómo ha evolucionado España.

Ana Torroja habla así de Nacho Cano.Getty Images

La cantante de Mecano, Ana Torroja, ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que, entre la multitud de temas por los que ha sido preguntada, está el de las continuas polémicas de su excompañero en la banda Nacho Cano.

Primero ha tenido que aclarar que ahora no tiene mucho trato con José María y Nacho Cano. "No especialmente. Tengo el mismo trato que hemos tenido siempre. Ni nos vemos ni hablamos regularmente, pero tampoco es necesario", ha explicado la cantante madrileña. 

"A veces nos hemos comunicado por cosas concretas y, obviamente, sabemos los unos de los otros porque hoy se sabe todo, pero no tenemos una relación de amistad como tal. Eso sí, cuando hablamos es como si nos hubiéramos visto ayer. Cuando has compartido algo tan fuerte y has pasado tanto tiempo juntos, siempre queda un vínculo", ha añadido Torroja.

Entonces, es cuando ha sido preguntada por cómo valora las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto Nacho Cano. Ella ha sido clara: "No me sorprende. Nacho siempre ha sido el que más expuesto ha estado de los tres porque le gusta esa popularidad, la necesita". 

Torroja ha contado que, en cambio, tanto ella como José siempre han sido "mucho más introvertidos", pero ha insistido en que "a Nacho le ha ido el jaleo, que hablen de él aunque sea mal".

"Cuando le veo siempre pienso joder, 'qué putada estar otra vez metido ahí', pero luego me hace feliz que siempre sale airoso de las polémicas. Eso quiere decir que tiene razón o, al menos, más razón de la que le conceden", ha sentenciado la cantante. 

Además, también ha hablado de cómo ha evolucionado España desde la Movida: "Totalmente de acuerdo. Esa capacidad de hablar y convivir con el que piensa distinto se ha deteriorado. Yo creo que existía más la idea de que, con nuestras diferencias, queríamos avanzar en el mismo sentido como país. Antes podías juntar en la mesa a cualquier persona, daba igual que fueran de distinta ideología política o de distinto equipo de fútbol, y no pasaba nada. Lo hablabas, lo discutías y, después, seguías tomando tu cerveza tan amigos". 

"Me da mucha pena lo que pasa ahora, la crispación que hay y no poder pensar diferente sin que te tachen de algo. No es sólo en España, es mundial, pero aquí me da especial rabia porque no éramos así. Hasta hace nada, nos entendíamos y caminábamos juntos", ha concluido.

