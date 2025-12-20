Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El gesto aparentemente bienintencionado de los clientes de supermercados que acaba molestando a los cajeros
Sociedad
Sociedad

El gesto aparentemente bienintencionado de los clientes de supermercados que acaba molestando a los cajeros

Decir "quédese con el cambio" es música para los oídos de un repartidor o un camarero, pero para un trabajador de supermercado supone un problema. 

Félix Esteban
Félix Esteban
gesto-supermercados-contraproducente
Cuidado con un gesto común de algunos consumidores.Getty Images/iStockphoto

Nunca sabes cuándo aciertas. Incluso aquellos gestos bienintencionados, de buena fe, que supones que será bienvenido por la otra parte, puede hacerte efecto boomerang y salirte el tiro por la culata. Es el caso de la típica frase de "quédese con el cambio". No nos referimos a que pueda molestar porque denota ir sobrado de dinero, sino por algo mucho más práctico, en este caso si se produce en un supermercado. 

Y es que lo que es válido para un restaurante o un delivery, parece que no solo no es válido en un supermercado, sino que es un quebradero de cabeza y, directamente, no se puede aceptar. La razón: que los empleados no pueden aceptar más dinero de lo que dice el ticket final de compra. Ya se sabe, el dichoso "cuadrar la caja" de cada día. 

Dejar "propina" en el supermercado no es buena idea

En la mayoría de cadenas de supermercados, los cajeros tienen prohibido aceptar cualquier cantidad que no figure en el recibo. Ni propinas, ni redondeos, ni "quédate con esto". Todo lo que entra en la caja debe corresponder exactamente con una venta registrada.

Cuando un cliente deja el cambio, ese dinero no va al bolsillo del trabajador. Lo habitual es que el sistema lo detecte como un excedente de caja, algo que debe justificarse y anotarse como "otros ingresos". Además, en la práctica el cajero pierde tiempo explicándolo y no recibe ningún beneficio.

Además, muchas empresas funcionan con controles diarios muy estrictos. Al final del turno, la caja tiene que cuadrar al céntimo. Da igual que falten cinco céntimos o que sobren diez: cualquier diferencia se revisa. Flaco favor le haces al empleado con un gesto que podría parecer dadivoso, educado y cómodo. 

El verdadero problema: las cláusulas de faltante

En numerosos contratos existen las llamadas cláusulas de faltante. Esto significa que, si al cerrar la caja falta dinero, el trabajador puede verse obligado a cubrirlo de su propio bolsillo o a asumir una advertencia interna.

Lo que no siempre se sabe es que un exceso de dinero tampoco es bien recibido. Un descuadre positivo puede generar sospechas: errores, cobros mal registrados o incluso incumplimientos del protocolo.

Así que recuerda, si ves a un cajero o cajera que responden con nerviosismo o directamente lo rechazan, no es mala educación, sino autoprotección laboral.

Félix Esteban
Félix Esteban
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España y escribo sobre todo lo que te interesa ciertos días de diario y cada fin de semana, desde política a sociedad, curiosidades o esa última hora que te puede sorprender.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo tipo de temas de actualidad y de temas que te interesan por su magnitud o porque te afectan directamente en tu vida cotidiana: ahorro, empleo, viajes, lo último en tendencias y redes…, con un enfoque directo y donde saques información pero también conocimiento del tema en cuestión, contextualizando y haciéndote pensar.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, donde estudié Periodismo y Comunicación Corporativa, pero me trasladé a Madrid, donde realicé un máster en comunicación corporativa en ESERP. Sin embargo, lo que más me gusta es escribir, aprender y escribir. He colaborado en varios medios digitales como redactor y editor (Grupo Merca2, Infodefensa, Business Insider…), así como coordinación de colaboradores y responsable de uno de los portales informativos de Merca2. Además, tengo mucho cariño a mi hobby de escribir críticas de cine desde hace varios años, mi gran pasión. ¿Las otras? Literatura, tecnología, economía e historia, y el deporte.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 