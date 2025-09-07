Preguntan a Broncano si Pablo Motos le impone y no deja a nadie indiferente con su respuesta

David Broncano y La Revuelta están de celebración. No solo porque este lunes 8 de septiembre arranca la segunda temporada del programa, sino porque el pasado sábado recibieron un Premio FesTVal 2025 "por su cercanía al público joven y su visión". Acudió a la gala con el cabello de color platino, un sorprendente cambio de look que nunca se le había visto.

Durante un canutazo de los medios de comunicación fue preguntando por las buenas audiencias de El Hormiguero, su principal gran rival. El Hormiguero arrancó su nueva temporada el pasado lunes 1 de septiembre con la visita de Bertín y Sergio Ramos con un 21,1% y 2.347.000. El martes, Joaquín y su mujer Susana se llevaron un 18,5%, mientras que el miércoles 3, con el escritor Arturo Pérez-Reverte como invitado, marcó otro 21%. El jueves, Ester Expósito se llevó un 13,8%.

Broncano reaccionó sorprendido: "Un 20%... No me esperaba tanto. Habría dicho un 17 o 17, pero un 21 es una locura. Esa gente nos amarga la vida. O sea, me alegro, está bien, me alegro por ellos, pero a nivel puramente audiencia nos lo complica. Si empieza la temporada con un 20%...".

Preguntado sobre si le impone un rival como Pablo Motos, fue todavía más claro y lo negó. "No me impone, pero es un rival, yendo puramente a la audiencia, muy duro, 20 años he visto, es una apisonadora. Nosotros conseguimos durante unos meses estar por delante, pero luego ya de vez en cuando en alguna franja, en algunas sí y en otras no", ha expresado el presentador.

"Durante el primer trimestre dijimos: joder, lo conseguimos. Es cierto que un poco lo conseguimos, pero ellos se rehicieron porque son muy, muy, muy, duros, una apisonadora de audiencia total", ha concluido.

Este premio FesTVal se suma al Ondas 2024 al Mejor Programa de Entretenimiento, los cuatro Premios Iris y el Premio Fundación Secretariado Gitano 2024.