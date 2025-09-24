Preguntan en el colegio por el motivo de sus nombres y un niño pone la piel de gallina al decir el suyo

Con el comienzo del nuevo curso escolar vuelven las publicaciones contando anécdotas de profesores y, sobre todo, de alumnos de todas las edades. Entre lo que se suele ver por parte de los estudiantes son respuestas a correos electrónicos, a exámenes o problemas que se plantean cada día y que obtienen contestaciones sinceras, graciosas o inesperadas.

El usuario de X Ger Arribas, conocido como @Gertxu en la red social de Elon Musk, ha compartido una imagen de lo que respondió su sobrino pequeño a una pregunta que hizo su profesora a sus alumnos por el motivo por el que sus padres eligieron el nombre que les pusieron.

"Han preguntado en el colegio a mi sobrino y sus compañeros que por qué se llaman como se llaman y este es el motivo del nombre de Aylan, mi sobrino el enano. Qué orgullo de hermana", ha asegurado el tuitero, adjuntando una imagen del motivo que escribió su sobrino.

"Me llamo así en homenaje a un niño que tuvo que salir de su guerra, en una patera, poder poder conseguir la paz. Para no olvidarnos de que toda la gente no tiene la misma suerte por el simple hecho de nacer en un sitio o en otro", comenzó diciendo el protagonista de la historia.

Además, remató así el motivo por el que se llama Aylan: "Para que no nos olvidemos de Aylan Kurdi y de todas las personas que buscan la paz y una vida mejor".

En septiembre del 2015, el mundo entero quedó en shock al ver la figura de Aylan Kurdi, un niño sirio de origen kurdo que apareció ahogado boca abajo en una playa de Turquía con tan solo tres años. El menor huía junto a su familia dirección a Grecia en un bote y tanto su hermano de cinco años como su madre también fallecieron. De su familia, solo su padre consiguió sobrevivir.

La imagen del cadáver de Aylan se convirtió en el rostro del drama migratorio sirio y fue un fiel reflejo del drama que ocurre en el Mediterráneo, ya que desde entonces han fallecido o desaparecido más de 30.000 persona, según denunció Amnistía Internacional.