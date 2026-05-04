Honor lanza un móvil que te suena muy familiar: hay una cosa de él que me ha dejado casi sin palabras

Resumen: De primeras, vas a ver el Honor 600 y vas a decir, ¿de verdad es un móvil de Honor? ¿No es un iPhone 17 Pro? Es cierto que guarda muchas similitudes en diseño. Lo he probado durante varias semanas y debo reconocer que más que su color naranja, lo que me ha hecho confundirme con el móvil de Apple han sido sus laterales. Pese a ello, no me parece ni mucho menos uno de sus puntos fuertes. Vayamos a lo importante. El nuevo móvil de Honor llega con una pantalla ultrabrillante de hasta 8.000 nits de brillo, algo tremendo; una batería de 6.400 mAh que supera el día y medio de un uso normal, sin problema y cuenta con un sistema de cámaras que se comporta muy bien: cámara principal ultra nocturna de 200 megapíxeles y una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles. En la parte frontal, apuestan por un sensor de 50 megapíxeles. Un móvil bastante recomendable en una gama de precio que arranca desde los 499 euros.

Ventajas

Una pantalla de aúpa, con un brillo máximo de 8.000 nits y tasa de refresco de 120 hercios. Un salto considerable.

Uno de sus principales puntos fuertes es el de su sistema de cámaras, con un sensor principal de 200 megapíxeles que se comporta genial en zonas de baja luminosidad.

Su batería crece hasta los 6.400 mAh y se comporta muy bien para un uso cotidiano.

Su nueva funcionalidad de Imagen a Vídeo 2.0 es muy divertida y muy práctica. Sin poner ningún límite a la creatividad.

Desventajas

A ver, hay que decirlo. Me gustan los retos. Me sorprende el Honor 600 por lo parecido que es con el iPhone 17 Pro, pero no me termina de convencer lo de imitar a otros modelos de la compañía.

El ultra gran angular de 12 megapíxeles cumple, pero podría ser algo mejor. Y más sabiendo de lo que Honor es capaz.

Probando el nuevo Honor 600 en exteriores, con una pantalla que brilla por presencia. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña del Honor 600

He tenido la oportunidad de probar durante semanas y a fuego lento el nuevo Honor 600. Un móvil que busca asaltar la gama media y apuesta por un color que me lleva gustando varios meses, el naranja, en los smartphones. Pero no han elegido el tono por casualidad. Su diseño es muy parecido al del iPhone 17 Pro.

No en su sistema de cámaras, porque es algo diferente, pero sí me lo ha parecido en los laterales. Sinceramente, es atrevido y aunque desde la marca se lo toman con humor y buscan ofrecer prestaciones muy potentes en un diseño conocido, yo soy de los que prefieren esos modelos que se diferencian del resto y no siguen los mismos parámetros, hasta en el color.

Eso en cuanto al diseño. Porque en cuanto a pantalla, nuevas funcionalidades mejoradas de IA o batería, hay que felicitar a Honor. Empezando por su pantalla ultra brillante de 6,57 pulgadas, con un brillo máximo de 8.000 nits.

En cuanto a resistencia, no va nada mal. Apuestan por los bordes ultrafinos en pantalla, un marco de metal con acabado mate en los laterales, que es lo que más me recuerda al iPhone 17 Pro y unas esquinas redondeadas simétricas. Con 185 gramos de peso y un grosor de 7,8 milímetros, es muy cómodo en mano.

Los laterales del nuevo Honor 600. Sergio Coto / El HuffPost

Probándolo en el día a día, con redes sociales y otros contenidos multimedia, es una ventaja enorme. No sé dónde estará el límite en los brillos máximos, pero en este caso, para exteriores, se agradece bastante. Sin duda, ha sido una de las grandes sorpresas.

Como procesador, cuenta con el Snapdragon 7 Gen 4, que integra mejoras del 27% en CPU y del 30% en GPU. Y no es lo único, ya que a una buena pantalla y un buen procesador, le acompañan una batería de 6.400 mAh que es una alegría para todos los usuarios de la marca. Y por si fuera poco, acepta carga de hasta 100W. El día y medio de autonomía lo aguanta sin problema en un uso cotidiano.

Si hablamos de su sistema de cámaras, su sensor principal de 200 megapíxeles con cámara nocturna ultra nítida es muy muy bueno. Me parece todo un acierto por parte de Honor para potenciar las fotografías en baja luminosidad. Pese a ello, durante el día se comporta muy bien. A él, le acompaña un ultra gran angular de 12 megapíxeles que no cambia y que a mí se me queda un pelín corto en algunas circunstancias. En la parte frontal, nos encontramos con una cámara de 50 megapíxeles que responde genial.

Fotografías hechas en exteriores con el Honor 600 y su sensor principal de 200 megapíxeles. Sergio Coto / El HuffPost

Pero todavía queda lo mejor: su nueva funcionalidad, Imagen a Vídeo 2.0. Si algo ha logrado la marca, de forma sencilla, ha sido potenciar su IA para dar rienda suelta a la imaginación y la creatividad. Aunque la mala noticia es que la función no está incluida en el precio de compra.

Aunque es un sistema basado en tokens, he probado la nueva función inteligente y lo hace bastante bien. Cogemos una foto cualquiera, pedimos algo para que se convierta en un vídeo corto y, en muchos casos, las risas están aseguradas. Puestos a explotar a la IA, esta es una ventaja que llama la atención.

No es lo único que hace, ya que también puede añadir efectos visuales cinematográficos, una edición de fotos animadas que da mucho juego, así como usar su botón de IA para poder capturarlo todo, tomar notas de forma sencilla o pasar el tiempo.

En líneas generales, con el Honor 600, la marca china busca volver a dar un golpe en la gama media y apuestan por ello con armas tomar. Su precio arranca desde los 499 euros, con la configuración 8GB + 256GB, e incluyen un cargador de 100W de regalo.