Rutte habla de la "decepción" de EEUU con la OTAN asegurando que en Europa "han captado el mensaje"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha vuelto a ser preguntado acerca de las últimas amenazas de EEUU en el seno de la propia Alianza Atlántica, en lo referente a la reducción de tropas militares en el continente europeo, cuestión que ya ha sido confirmada con la salida anunciada de un total de 5.000 efectivos de la base aérea alemana de Ramstein. De nuevo, el también ex primer ministro neerlandés, ha dejado un claro espaldarazo a EEUU y deslizado que las quejas de la Administración Trump habrían surtido efecto entre líderes europeos. Mark Rutte lo ha hecho señalando que "ha habido cierta decepción por parte de EEUU en cuanto a la reacción europea por lo que está ocurriendo en Oriente Próximo".

Con estas palabras, se refería a las críticas de Washington contra sus aliados en la Alianza Atlántica, que se negaron a participar directamente en el ataque estadounidense-israelí contra Irán —acción que contraviene el derecho internacional— o que, como España o Italia, obstaculizaron el uso de su espacio aéreo o de las bases militares de EEUU en esos respectivos países. Lo que Rutte definía, a renglón seguido, como el "intento de garantizar que el mundo sea más seguro asegurándose de que la capacidad nuclear y de misiles de largo alcance de Irán quede degradada".

"Lo que escucho de mis contactos con líderes europeos es que estos han captado el mensaje [de la retirada de tropas de EEUU]"" Mark Rutte, secretario general de la OTAN y ex primer ministro de Países Bajos

El máximo responsable de coordinar la OTAN ha pronunciado estas declaraciones tras su llegada a la cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea (CPE), que se celebra este lunes en la capital armenia, Ereván. Rutte ha querido restar peso a cualquier grieta en la organización militar dejando entrever que esa "decepción" habría surtido algún efecto en "líderes europeos". Concretamente, ha planteado que "pero también diría que lo que escucho de mis contactos con líderes europeos es que estos han captado el mensaje, lo han escuchado alto y claro".

"Cada vez más países...", pero sin mencionar a España

¿A qué se refiere Rutte con lo de "captar el mensaje" y el "alto y claro"? El secretario general de la OTAN ha indicado que distintos países europeos están asegurándose de que se cumplen los acuerdos bilaterales con Washington para el uso de bases estadounidenses en su territorio. Sin embargo, en la sucesión de ejemplos han salido a relucir Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Portugal o Grecia, pero con una ausencia más que notable. La de España.

El Gobierno español fue el primero en desmarcarse de la agresión estadounidense-israelí e imponer medidas como rechazar la utilización de las bases de Rota y Morón en el marco del ataque contra Irán. Ello desató una renovada oleada de críticas del propio Trump que amenazó con acciones imposibles o, al menos, fuera de la realidad que imponen los tratados. Desde la imposición de aranceles únicos para España —se negocian con el bloque comunitario— a la expulsión de la propia OTAN —el tratado no lo contempla—.

Al igual que acostumbra a ocurrir cuando a Rutte le preguntan sobre el compromiso español con la Alianza Atlántica, también ha defendido en este caso a Alemania. Si bien no ha querido hablar o ponerse "en esa situación concreta", en lo referente a la retirada de las 5.000 tropas estadounidenses de la base germana, sí ha dejado claro que Berlín "ha cumplido desde el primer día". Cabe recordar que el canciller federal, el conservador Friedrich Merz, había irritado a EEUU con unas declaraciones en las que aseguró que Teherán estaba "humillando" a Washington y que carecen de una "estrategia convincente".

No obstante, el anuncio de retirada de tropas de Trump también coinciden en un momento de necesidades del Ejército estadounidense que acaba de anunciar su Proyecto Libertad, una iniciativa para escoltar buques petroleros y mercantes en el estrecho de Ormuz que Irán bloquea y amenaza a naciones que considere que apoyan a EEUU. La Armada estadounidense también moviliza a un tercer portaaviones en la región y durante pasadas semanas se ha valorado una intervención terrestre que requeriría de un alto número de efectivos militares.

En relación con ese Proyecto Libertad, la idea que puso la Administración Trump encima de la mesa de su aliados desde que Irán bloqueó Ormuz en respuesta a los ataques, Rutte ha deslizado otra cuestión que apunta a que EEUU habría conseguido una mayor participación o implicación de países europeos, ante las reticencias iniciales. El secretario general de la OTAN ha hablado de que esos líderes europeos que han "captado el mensaje" están ya preparando "activos clave" cerca de la zona de conflicto para "estar preparados", refiriéndose a la movilización de buques cazaminas y dragaminas.