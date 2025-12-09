Luis Tosar se dirige directamente al 19% de jóvenes que defienden a Franco de una forma que no está dejando de compartirse

Una intervención del actor Luis Tosar en una entrevista en 3CatRadio está arrasando en las últimas horas en redes sociales. Su mensaje está dirigido a ese 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años que, según un reciente barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cree que durante la dictadura de Franco fueron unos años "buenos" o "muy buenos" para el país y para todos sus ciudadanos.

"La película comienza con un momento muy doloroso de la historia de España como son los muertos enterrados en cunetas, ¿te preocupa que haya un negacionismo, especialmente por parte de la extrema derecha sobre todo?", fue preguntado el actor, que está promocionando Golpes, su nueva película.

Tosar fue muy rotundo: "Estamos viviendo un tiempo muy extraño. Me produce mucho dolor escuchar a chavalitos de 14 o 15 años reivindicando la figura de Franco como si ese señor no fuera el que un 18 de julio se alzó en armas para reventar a un gobierno legítimo y provocó una guerra de tres años en este país que aún estamos pagando en dolor y gente enterrada en cunetas".

"No sé si identifican que es la misma persona, que este señor sometió a este país a 40 años de sufrimiento, oscuridad, retraso con respecto al entorno y que provocó muchas muertes. Me parece terrible", remató.

Además, también aprovechó para mandar un recado a la clase política que no condena este periodo: "Me parece terrible que por puro rédito político haya mucha gente trabajando para que esto siga ocurriendo así, es muy triste lo que está ocurriendo en este país, la verdad".

Defendió la libertad de expresión que hay hoy en día

Durante la conversación, Tosar defendió la libertad de expresión y quiso reivindicar su mensaje, así como condenó a los que denuncian que hoy en día se puede hablar menos que hace años.

"Entiendo que a la gente no le interese lo que yo pueda opinar, ni siquiera aspiro a eso, pero entiendo que yo tengo derecho a expresarme y contar lo que ocurre en mi vida que es la vida de un ciudadano que se ve alterada por la política. Considero que es sano que uno pueda expresarse libremente", empezó diciendo.

El actor, finalmente, remató asegurando que "está este discurso de que ahora ya no se puede hablar en ningún sitio y es precisamente la era en la que se puede hablar de todo en cualquier lado".

"Y a veces peligrosamente porque hay discursos que a mí me dan miedo que se puedan expresar de manera libre, pero lo pueden hacer", apostilló.

Sus palabras han sido compartidas en la red social de X y en cuestión de horas llevan ya más de 11.000 me gusta y han sido vistas más de 150.000 veces.