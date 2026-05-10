Preguntan a Rosa Villacastín por el viaje de Ayuso a México y lo primero que hace es acordarse de Felipe VI

El viaje de Isabel Díaz Ayuso a México sigue siendo motivo de análisis en España. Las protestas que vivió durante su visita al país y sus mensajes recordando la figura de Hernán Cortés han levantado una gran polvareda en los últimos días.

Tal ha sido el revuelo, que la presidenta madrileña ha cerrado su agenda antes de tiempo tras acusar de "boicot" al Gobierno de Claudia Sheinbaum, impidiendo su asistencia a los Premios Platino. Algo que el Ejecutivo mexicano ha desmentido "categóricamente".

Esta polémica ha provocado la reacción de numerosos periodistas, analistas y tertulianos de España. Una de las últimas ha sido la periodista Rosa Villacastín en el programa Malas Lenguas Noche.

Y de primeras, no ha dudado en acordarse de Felipe VI tras ser preguntada por el viaje de Ayuso a México. "Yo creo que al rey esto no le puede haber gustado nada", ha señalado, en primer término.

"Esta señora me cae fatal"

Rosa Villacastín ha dejado claro que Ayuso ha viajado a México "con toda la intención". "Si antes de marcharse ya habló de un país que es un narco", ha expuesto, antes de explicar que "esta señora me cae fatal, ya lo sabéis, tampoco lo voy a negar".

"Pero por las cosas que dice. La publicidad que se hace de ella misma en contra del país, del Gobierno, de todo. Que ha ido a provocar, sin duda. Que yo estoy segura de que no sabía ni quién era Hernán Cortés, seguro, también", ha señalado.

Rosa Villascastín ha asegurado que México "es el país que dio cabida y que les dio casa a los grandes escritores de este país, cuando la Guerra Civil". "Podría haber empezado por ahí al llegar al país. Dar las gracias por cómo México trató a nuestros grandes escritores cuando tuvieron que salir de España", ha añadido.

La periodista cree que Ayuso tenía algo planeado, porque "como estuvo Sánchez con todos los presidentes hispanoamericanos", ella "ha ido buscando que estemos hablando de ella".

"Es lo que busca siempre. Cuando dice que este es un país comunista. Yo ya no sé si, como dijo José María García en una ocasión. Cinco minutos con ella ya sabes lo que es, una ignorante", ha criticado.

Rosa Villacastín ha sentenciado que "no le importa nada la imagen que pueda tener" en México y que su objetivo es que "esté en todas las televisiones y medios de México y de aquí".