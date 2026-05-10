Nadie ha reaccionado al polémico viaje de Ayuso a México como Ignatius Farray: un minuto y medio de lo más compartido

El cómico Ignatius Farray ha dejado una de las reacciones que más se están compartiendo sobre el polémico viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, que ha cancelado antes de lo previsto, acusando de "boicot" al Gobierno de Claudia Sheinbaum.

"Lo primero es lo de que Ayuso está en México. Bueno, no sé si está o ya se fue. Vamos a ver, yo creo que estoy hay que mirarlo con la perspectiva adecuada, con la perspectiva mexicana", ha ironizado Farray.

El cómico ha asegurado que "tenemos que darnos cuenta" de que "esa gente (los mexicanos) no sabe quién es Ayuso". "Es que nosotros lo veíamos con nuestra perspectiva, pero en México no saben quién es Ayuso", ha señalado.

"En México, es una señora diciendo que México se tiene que escribir con 'j'. 'La señora ahí, que dice que México se tiene que escribir con 'j'. Esa es la sensación que ella da en México", ha explicado, entre risas.

"Parece que somos tontos"

Ignatius Farray ha proseguido, destacando que "vamos a ver si no nos engañamos a nosotros mismos y tenemos la perspectiva adecuada". "Porque si a Díaz Ayuso le pareció bien la gestión que hizo de la crisis sanitaria durante el coronavirus en Madrid, cómo le va a parecer mal la matanza de Hernán Cortés en México", ha expuesto.

"Es que parece que somos tontos. Parece que no nos damos cuenta de las cosas. Vamos a ver. Es que no lo han hecho bien. Yo creo que iban a hacer una jugada política y no les salió bien", ha añadido.

El cómico ha justificado que si, desde el PP de Ayuso, "tanto reivindican la Conquista, haberlo hecho como se hacía en aquella época". "Pasar primero por Canarias, Ayuso contagiarse del hantavirus, llevar el virus a México, que se mueran los que se iban a morir de todas maneras y a los vivos venderles mascarillas y hacerse rica", ha continuado.

"Es que parece mentira que yo le tenga que decir a la derecha lo que tenga que hacer, joder", ha sentenciado Ignatius Farray, en una de las reflexiones más compartidas de las últimas horas sobre el viaje de Ayuso a México.

No ha sido, ni mucho menos, el único que ha hablado de la presidenta madrileña. Desde México, el presentador Nacho Lozano no ha dudado en ironizar con la visita de Ayuso a su país. "No aguantó Ayuso. Se regresó a Madrid. Pero la verdad es que las críticas a sus vacaciones pro-Hernán Cortés vinieron sobre todo de su tierra", ha señalado.