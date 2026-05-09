Lo que han dicho desde México del viaje de Ayuso va a recorrer España de punta a punta: ojo a cómo definen su visita

El viaje de Isabel Díaz Ayuso a México sigue dando que hablar tanto dentro como fuera de España. Desde el informativo de la cadena de televisión Imagen Televisión han analizado todo lo que ha pasado en las últimas horas y lo que han dicho va a recorrer España de punta a punta.

"La Comunidad de Madrid, a propósito de estos gobiernos, que visitan nuestro país para lanzar críticas y, en el caso de la presidenta de la comunidad madrileña, defender a Hernán Cortés", ha señalado el presentador Nacho Lozano.

En el informativo, han contado que el Gobierno autonómico ha acusado al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum de "haber expulsado a Isabel Díaz Ayuso". "En un comunicado, el Gobierno madrileño dijo que la presidenta Sheinbaum boicoteó la gala de los Premios Platino de cine", ha detallado.

"Con la amenaza de cerrar el complejo, si Díaz Ayuso acude al evento o al recinto, en cualquier momento. Además, reprocharon que la presidenta atacara a la madrileña en su conferencia de la mañana", ha expuesto.

"De la que se salvaron por allá"

El presentador ha asegurado que, "en el sexto día de su visita", Ayuso decidió "cancelar el resto de gira". "Ya no aguantó. Esa gira que iba a aguantar 10 días. Bueno, de la que se salvaron por allá. Suspendió su gira", ha ironizado.

El conductor del informativo de Imagen Televisión se ha hecho eco de la respuesta de XCARET, negando categóricamente que hubiesen tenido nada que ver. "Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, la Secretaría de Gobernación aclara que el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno", contexto en un comunicado.

Pero el presentador se ha dejado lo mejor para el final, con un dardo dirigido para Ayuso y la Comunidad de Madrid que no habrá gustado nada de nada. "No aguanto Ayuso. Se regresó a Madrid. Pero la verdad es que las críticas a sus vacaciones pro-Hernán Cortés vinieron sobre todo de su tierra", ha informado.

Tras ello, han recogido el documento del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid que apunta a una inversión de 450.210 euros por el patrocinio de la XIII edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

El presentador se ha hecho eco de las críticas desde Madrid, del PSOE madrileño, de Más Madrid y de la disculpa de Enrique Santiago. "Les digo. Le llovieron las críticas desde su propio país", ha reiterado el comunicador.