Preocupación por la nueva moda entre los jóvenes de compartir su ubicación permanentemente

Las modas entre los más jóvenes van tan rápido que a veces es difícil seguirlas, pero como sociedad hay que estar alerta, ya que los más pequeños no siempre son del todo conscientes del peligro de algunas de estas tendencias.

Y esto es lo que según las activistas feministas Juliá Salander (@salander33) y Carla Galeote (@galeotecarla) está pasando ahora con el hecho de compartir la ubicación entre los adolescentes, algo que asegura que hacen como una muestra de amor y de confianza.

"Compartir tu ubicación 24 horas. Algo muy peligroso y a la vez muy normalizado. Estamos profundamente preocupadas por algo que se ha puesto muy de moda entre gente joven", ha comenzado contando Salander.

"Que es compartir tu ubicación 24 horas, siete días a la semana, siempre. Esto lo hacen con la familia, las amistades y hasta con la pareja. Lo normal es que si coges el móvil de un chico o una chica de 18 años, tenga hasta una lista de 30 personas con los puntos exactos de dónde están", ha explicado Galeote.

"Yo incluso esto lo he hecho...", ha confesado la activista. Por su parte, Salander ha añadido un dato de lo más llamativo: "Según un estudio de Civic Science, un 65% de la generación Z comparte su ubicación siempre".

"¿Y por qué lo hacen?", ha preguntado Galeote. "Primero, como muestra de amor", ha contestado Salander, a lo que Galeote ha apuntado irónicamente: "O eso dicen".

"La realidad es que entre parejas se pide la ubicación como muestra de confianza y fidelidad. Poder saber en todo momento dónde está tu pareja", ha manifestado Salander.

"Y nos preguntamos, ¿qué tipo de relación es esa que para tú estar tranquila tienes que saber en todo momento dónde está tu pareja?", ha reflexionado Galeote, mientras su compañera le ha dado la razón en tono preocupado: "Tengo miedo".

"Dos, por complicidad o cotilleo. O esa es la excusa que se da para compartirla entre amigos. Poder saber dónde están, con quién, el plan que están haciendo... Si tu grupo de amigos ha quedado sin ti y no te ha invitado. Muy sano todo...", han afirmado las feministas.

"Tres, pero ojo, esto no solamente pasa entre personas jóvenes sino que el origen está en muchos padres y madres que empiezan a pedir la ubicación a sus hijos", ha incidido Galeote, poniendo en entredicho esta práctica.

"Como soy tu madre o padre y te quiero, necesito saber dónde estás. A su vez, la niña, para que confíen en ella, aporta su ubicación. Entrega su intimidad a cambio de confianza", ha explicado Salander.

"Y esto es muy peligroso. El mensaje de fondo es que el mayor acto de amor es dar el control de tu vida a otra persona. Tu vida, tu intimidad, deja de ser tuya y pasa a ser colectiva y controlada", han concluido las entrevistas.

"Yo lo hago por si me secuestran"; "Yo creo que es una medida de seguridad que puede marcar la diferencia"; "Con la de batería que gasta eso... quita, quita", han comentado algunos usuarios.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.