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Quevedo deja a todos en shock en 'La Revuelta' al confesar su mayor miedo de niño: "Me ponía chunguísimo"
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Quevedo deja a todos en shock en 'La Revuelta' al confesar su mayor miedo de niño: "Me ponía chunguísimo"

El artista rompe su imagen más segura y desvela el pánico que le marcó durante años (y que nadie esperaba).

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Imagen de archivo de Quevedo durante un concierto en abril de 2025.
Imagen de archivo de Quevedo durante un concierto en abril de 2025.Medios y Media

Nadie se lo esperaba. El paso de Quevedo por La Revuelta dejó uno de esos momentos que rápidamente se vuelven virales: una confesión inesperada, humana… y bastante sorprendente.

El cantante, que acudía para presentar su nuevo disco El Baifo, terminó hablando de algo completamente distinto: su mayor miedo de pequeño. Y no, no tenía nada que ver con la fama, ni con los escenarios.

"La montaña rusa… me ponía chunguísimo"

Todo surgió con una de las clásicas preguntas del programa de David Broncano. Una de esas aparentemente inofensivas que, de repente, destapan algo inesperado.

"¿Mayor temor de pequeño?", le lanzaron. Y ahí llegó la confesión: "La montaña rusa. Me ponía chunguísimo".

Pero no se quedó ahí. Quevedo fue más allá y explicó que su miedo era mucho más amplio de lo que parecía:

"Era muy miedoso de chico. Los aviones, las alturas, las montañas rusas… todo lo que tuviera que ver con movimientos rápidos. La adrenalina no me gustaba nada".

Un contraste brutal con la imagen que proyecta hoy: éxito, seguridad y escenarios multitudinarios.

De evitar la adrenalina a vivir en el foco

Lo curioso es que ese miedo desapareció con el tiempo. El propio artista reconoce que lo superó, aunque no explica exactamente cómo. El momento dio pie a bromas en el plató, con Broncano rematando con un irónico:

"Estabas mejor atado de niño".

Pero más allá del humor, la escena dejó algo claro: detrás del fenómeno musical hay una persona que también ha tenido miedos muy reales.

Otro momentazo: dinero, relaciones… y respuestas sin filtro

La entrevista no se quedó solo en la anécdota. Como es habitual en el programa, Quevedo también respondió a otras preguntas incómodas.

Sobre relaciones, tiró de naturalidad total: "Si le hace ilusión… puede estar guay". Y cuando llegó el clásico momento del dinero, sorprendió aún más. Siempre había evitado dar cifras, pero esta vez no se cortó:

"Entre 1 y 3 millones".

Broncano no tardó en reaccionar: "Enhorabuena, vaya dato, eh".

El lado más humano que no se ve en el escenario

Más allá de la promo de su disco, la entrevista dejó una sensación clara: el público conecta cuando ve a los artistas sin filtro. Ese miedo a las montañas rusas, a los aviones o a la adrenalina no es solo una anécdota. Es el tipo de detalle que rompe la distancia entre ídolo y persona real.

Y quizá por eso el momento ya está corriendo por redes: porque nadie esperaba que uno de los artistas más escuchados del momento confesara algo así.

De niño miedoso a estrella global

El contraste es potente: alguien que evitaba cualquier sensación fuerte ahora vive en una montaña rusa constante de éxito, exposición y presión.

Y, aun así, lo cuenta entre risas. Porque a veces, lo más viral no es lo que impresiona… sino lo que humaniza.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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