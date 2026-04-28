Quevedo deja a todos en shock en 'La Revuelta' al confesar su mayor miedo de niño: "Me ponía chunguísimo"

Imagen de archivo de Quevedo durante un concierto en abril de 2025.

Nadie se lo esperaba. El paso de Quevedo por La Revuelta dejó uno de esos momentos que rápidamente se vuelven virales: una confesión inesperada, humana… y bastante sorprendente.

El cantante, que acudía para presentar su nuevo disco El Baifo, terminó hablando de algo completamente distinto: su mayor miedo de pequeño. Y no, no tenía nada que ver con la fama, ni con los escenarios.

"La montaña rusa… me ponía chunguísimo"

Todo surgió con una de las clásicas preguntas del programa de David Broncano. Una de esas aparentemente inofensivas que, de repente, destapan algo inesperado.

"¿Mayor temor de pequeño?", le lanzaron. Y ahí llegó la confesión: "La montaña rusa. Me ponía chunguísimo".

Pero no se quedó ahí. Quevedo fue más allá y explicó que su miedo era mucho más amplio de lo que parecía:

"Era muy miedoso de chico. Los aviones, las alturas, las montañas rusas… todo lo que tuviera que ver con movimientos rápidos. La adrenalina no me gustaba nada".

Un contraste brutal con la imagen que proyecta hoy: éxito, seguridad y escenarios multitudinarios.

De evitar la adrenalina a vivir en el foco

Lo curioso es que ese miedo desapareció con el tiempo. El propio artista reconoce que lo superó, aunque no explica exactamente cómo. El momento dio pie a bromas en el plató, con Broncano rematando con un irónico:

"Estabas mejor atado de niño".

Pero más allá del humor, la escena dejó algo claro: detrás del fenómeno musical hay una persona que también ha tenido miedos muy reales.

Otro momentazo: dinero, relaciones… y respuestas sin filtro

La entrevista no se quedó solo en la anécdota. Como es habitual en el programa, Quevedo también respondió a otras preguntas incómodas.

Sobre relaciones, tiró de naturalidad total: "Si le hace ilusión… puede estar guay". Y cuando llegó el clásico momento del dinero, sorprendió aún más. Siempre había evitado dar cifras, pero esta vez no se cortó:

"Entre 1 y 3 millones".

Broncano no tardó en reaccionar: "Enhorabuena, vaya dato, eh".

El lado más humano que no se ve en el escenario

Más allá de la promo de su disco, la entrevista dejó una sensación clara: el público conecta cuando ve a los artistas sin filtro. Ese miedo a las montañas rusas, a los aviones o a la adrenalina no es solo una anécdota. Es el tipo de detalle que rompe la distancia entre ídolo y persona real.

Y quizá por eso el momento ya está corriendo por redes: porque nadie esperaba que uno de los artistas más escuchados del momento confesara algo así.

De niño miedoso a estrella global

El contraste es potente: alguien que evitaba cualquier sensación fuerte ahora vive en una montaña rusa constante de éxito, exposición y presión.

Y, aun así, lo cuenta entre risas. Porque a veces, lo más viral no es lo que impresiona… sino lo que humaniza.