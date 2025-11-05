Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Rafael Alonso, experto en Recursos Humanos, da las claves para saber si tu jefe es un psicópata: "El primer rasgo es que no lo parece"
"Si alguno de estos aspectos te resuena, tengo que decirte que estás conviviendo con psicópatas, que por otro lado es bastante normal".

Rodrigo Carretero
Rafa Alonso, psicólogo y profesional de Recursos Humanos.
Rafael Alonso, psicólogo y profesional de Recursos Humanos con más de 10 años de experiencia, ha detallado los rasgos principales que pueden señalarte que tu jefe, o tu compañero de trabajo, es un psicópata.

"El primer rasgo de psicopatía en una persona es que no lo parece. Tal cual", avisa el experto en una publicación en su cuenta de TikTok: "No parece un psicópata. De hecho, todo lo contrario. Parece una persona normal, natural, incluso simpática, encantadora, una persona que atrae a los demás." 

Por eso, incide Alonso, "nos choca mucho que pueda tener rasgos de psicopatía". "Pero que no te engañen", advierte el experto, quien señala "otro rasgo muy característico": "Suelen hablar mal de los demás e incluso esperan tu validación". 

"Cuando te dice: 'Fíjate lo que ha hecho no sé quién. Es que hay que ver'. Pues déjame que te haga un pequeño spoiler: eso mismo lo hace contigo. Tú también eres criticado por ellos y también piensan que no vales tanto como parece. Pero volviendo al punto uno, son encantadores, no parece que se estén metiendo contigo", avisa.

Un ego desmedido 

"Otra de las cosas que le caracterizan es utilizar frases del tipo: 'Bueno, seguro que yo también tengo la culpa'. ¿Perdona? Como que seguro que tienes la culpa. Es que, de hecho, la culpa es tuya. Detrás de esta frase no hay una intención real de pedir perdón, sino, igual que en el punto uno, parecer encantadores, gente que puede tener un trato normal con los demás", explica.

Pero hay otro rasgo que, según Alonso, es el "más característico": "Tienen un ego desmedido. Son personas muy narcisitas que necesitan la validación constante o, en definitiva, pensando siempre en sí mismo, en su beneficio y en lo que han conseguido en la vida". 

"Así que, si alguno de estos aspectos te resuena, tengo que decirte que estás conviviendo con psicópatas, que por otro lado es bastante normal", admite.

