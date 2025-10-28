Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un experto en Recursos Humanos avisa: si tu empresa hace esto habitualmente, ten cuidado porque significa que no confía en ti
Un experto en Recursos Humanos avisa: si tu empresa hace esto habitualmente, ten cuidado porque significa que no confía en ti

"Parece una tontería, pero no lo es", advierte. 

Rafa Alonso, psicólogo y profesional de RRHH con más de 10 años de experiencia.RAFA ALONSO / TIKTOK

Rafa Alonso, psicólogo y profesional de Recursos Humanos con más de 10 años de experiencia, ha señalado un detalle que, aunque "parezca una tontería", es síntoma claro de que tu empresa confía en ti.

Según el especialista, hay tres "indicios" claros y el primero es evidente: respeta tu teletrabajo. "Esto parece una tontería, pero no lo es. Que una empresa confíe en ti aunque estés teletrabajando dice mucho y muy bien de esa empresa. Sobre todo porque todavía hay algunos lugares donde estar presente en una silla calentándola es sinónimo de estar produciendo y no tiene nada que ver", explica.

"Todos estaremos de acuerdo en que una cosa es estar físicamente en tu puesto de trabajo y otra cosa muy diferente es que estés produciendo. Y habría que hablar de qué significa producir, pero eso da para otro vídeo", admite

Hay, además, un segundo indicio para saber si confían en ti: "Que tu empresa comunica bien y mucho, sobre todo cuando vienen mal dadas". 

"Imagínate que a lo mejor hay una salida dolorosa, es decir, gente muy querida que se tiene que ir porque ha sido despedida o porque se va a otra empresa o porque a lo mejor los resultados de la empresa no están siendo los mejores, y tu empresa comunica. Es importante porque lo normal es que se tomen decisiones a raíz de estas cosas y muchas veces con tal de evitar que la gente hable lo que hacen es no comunicar o comunicar de forma muy sobria. Tres líneas, como si no pasase nada", incide.

Alonso señala también un tercer indicio de que tu empresa confía en ti y dice que para él es especialmente importante: "Que tu empresa te da feedback. Esto significa que tu empresa confía en ti, hay un espacio de seguridad psicológica para hablar de aquello que está bien, pero también para hablar de aquello que no está tan bien". 

"Esto es importantísimo porque va a hacer que no nos dé miedo cometer errores, que no sea para nosotros complicado trabajar y no sintamos la presión de que si cometemos un error me van a regañar. Obviamente, hay que ser firmes y cuando se da feedback tienes que decirlo de una forma en que la otra persona entienda perfectamente lo que le estás diciendo, pero tanto para bien como para mal hay que decirlo", avisa.

El experto insiste en que "si tu empresa cumple estas tres cosas" puedes estar seguro de que "tu empresa es un muy bien sitio para trabajar".

