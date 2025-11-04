Ramón Vallès, piloto de Iberia, avisa de lo que jamás deberías hacer con tu móvil en un avión: ya han tenido más de un susto por eso

Ramón Vallès, comandante de Iberia con cerca de 25 años de experiencia, ha hecho un llamamiento de seguridad a todos aquellos que suelen volar con frecuencia o a quienes tengan pensado hacerlo próximamente.

El piloto avisa de que ya han "visto algún incidente reciente en un avión en concreto, y no es un caso aislado", de "una batería de un dispositivo electrónico que por alguna circunstancia que habría que investigar se ha prendido fuego dentro del avión".

"Todo el mundo tiene un teléfono móvil y yo siempre llevo por si acaso una batería externa, por si el móvil se me queda colgado de batería. 50.000 cosas en nuestra vida cotidiana lleva batería que en cualquier momento, si no hacemos un uso responsable de ellos, se pueden calentar más de la cuenta y que acaben prendiendo fuego", advierte Vallès.

Por eso, el comandante da una recomendación muy clara: "Siempre que carguéis un dispositivo en el avión que esté controlado, a la vista, ventilado. No lo carguéis nunca dentro del bolsillo, dentro de la mochila, porque la temperatura sube, no hay ventilación posible y ahí corre el riesgo de que se prenda fuego".

"Por eso las baterías nunca van en la bodega"

Vallès asegura que esto es importante "especialmente dentro del avión", pero advierte de que "también puede suceder en vuestra casa": "Yo he visto a mi hija, con la obsesión de tener el móvil cerca de la cama, tenerlo cargando, acostarse, el móvil accidentalmente acaba debajo de la almohada y eso es un peligro. Eso se puede prender fuego y quemar la almohada y las consecuencias que vendrán detrás que pueden ser fatales".

"En fin, que tengáis mucho cuidado. Por eso las baterías no deben viajar en la bodega. Viajan arriba. Cuando por ejemplo viene una persona con una silla eléctrica, la silla la bajamos a la bodega, pero la batería se guarda dentro para que la tengamos en todo momento controlada. Y si se prendiera fuego accidentalmente lo combatimos básicamente bajándola de temperatura con agua fría. Hay un procedimiento", aclara.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explica que la mayoría de las compañías aéreas permiten llevar en el equipaje de mano una batería de iones de litio (casi todas las powerbanks lo son) con una capacidad máxima de 100 Wh, que equivalen a unos 27.000 mAh, pero no las admiten en el equipaje de bodega.