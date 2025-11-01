Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un pasajero pierde el PC en el avión y el vuelo intercontinental regresa porque el piloto quiere buscarlo a consciencia
Sociedad

Sociedad

Un pasajero pierde el PC en el avión y el vuelo intercontinental regresa porque el piloto quiere buscarlo a consciencia

En el último año se registraron al menos 50 incidentes relacionados con baterías de litio en vuelos comerciales estadounidenses, muchos de ellos con humo, llamas o calor extremo.

Daniel Cáceres Garriga
Piloto preocupado por su errorGetty Images

Un avión de United Airlines que cubría la ruta entre Washington y Roma tuvo que regresar a su punto de partida después de que un pasajero extraviara su ordenador portátil, que terminó atrapado detrás de un panel de la cabina. Aunque el incidente no fue considerado una emergencia, el piloto decidió volver al aeropuerto de Washington Dulles por precaución, debido al riesgo que suponen las baterías de litio en caso de sobrecalentamiento o incendio.

El suceso, ocurrido el pasado 15 de octubre pero revelado esta semana por The Washington Post, ha llamado la atención por lo inusual del motivo. El vuelo UA-40, con 216 pasajeros a bordo, había despegado menos de una hora antes y se encontraba al sureste de Boston cuando un viajero avisó de que no encontraba su ordenador. Según explicó posteriormente la aerolínea, el dispositivo se había deslizado por una pequeña grieta en el panel de la cabina y había acabado en una zona de carga sin acceso directo ni sistemas de extinción.

El comandante informó a los controladores aéreos de que prefería regresar “por precaución extrema”, pese a que la situación no representaba un peligro inmediato. El avión aterrizó de nuevo en el aeropuerto Dulles unas dos horas después del despegue, y el vuelo hacia Roma se reanudó tres horas más tarde. Finalmente, el aparato llegó al aeropuerto de Fiumicino con unas cuatro horas y media de retraso.

Este tipo de decisiones, aunque infrecuentes, reflejan la creciente preocupación de las aerolíneas por el manejo de las baterías de litio, presentes en portátiles, móviles y cargadores portátiles. Estos dispositivos han protagonizado varios incidentes aéreos en los últimos años por riesgo de incendio. Las autoridades aéreas prohíben su transporte en el equipaje facturado precisamente porque un fuego en la bodega sería mucho más difícil de controlar.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) recomienda que las baterías y aparatos electrónicos se guarden siempre en lugares visibles y accesibles. Los vídeos de seguridad de las aerolíneas también incluyen ya indicaciones para no intentar recuperar un dispositivo caído entre los asientos, sino avisar a la tripulación para evitar posibles cortocircuitos o daños.

Según datos de la FAA, en el último año se registraron al menos 50 incidentes relacionados con baterías de litio en vuelos comerciales estadounidenses, muchos de ellos con humo, llamas o calor extremo. Casos similares se han producido en otros países: en julio, una batería ardió en pleno vuelo en Australia, y recientemente, en China, una situación parecida obligó a evacuar parcialmente una aeronave. En Europa, Air France se vio obligada este año a regresar dos veces a su aeropuerto de origen tras la pérdida de teléfonos móviles a bordo.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 