Ramoncín va más allá al hablar de los incidentes de Torre Pacheco: "No es de hoy"

El cantante Ramoncín ha intervenido en el programa Más vale tarde, de La Sexta, con Iñaki López y Cristina Pardo a los mandos, para reflexionar sobre los incidentes ocurridos en Torre Pacheco, mirando en retrospectiva uno de los grandes culpables: el uso de las redes sociales.

"Del anonimato en redes llevamos hablando mucho tiempo, porque esa es la clave de todo esto: la gente ahora no se avergüenza de decir según qué cosas", ha expresado el músico en el citado programa.

Además, también ha destacado que hay millones de personas que ven programas de televisión, señalando en el que estaban presente, que tienen la oportunidad de darse cuenta de que hay muchos bulos en las propias redes sociales. "Otros solo se informan allí y solo leen lo que dicen allí", ha mencionado.

Bajo su punto de vista, esto se debe a no estar "debidamente educado" y pone de ejemplo la época en la que las redes sociales no existían. "Uno buscaba directamente la verdad, las RR. SS. tienen una gran culpa de lo que está pasando porque solo les importa el 'like' y clickbait, no les ha importado la calidad de lo que decían", ha opinado.

Sobre los grupos ultras ha sido todavía más contundente: "Creo que esto no es de hoy, forma parte del ambiente que estamos viviendo actualmente, que todo esto se termine en el 'hijo puta de Pedro Sánchez', que todo esté acabando así como consecuencia de un partido importantísimo en este país que es el PP, que algún día volverá a gobernar, lo que están haciendo es muy feo y muy peligroso".