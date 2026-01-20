Ramoncín hace esta petición tras destacar lo que ha visto entre Sánchez y Moreno Bonilla

El cantante y colaborador de Más Vale Tarde, Ramoncín, ha opinado de la colaboración entre administraciones que está habiendo tras la tragedia ferroviaria de este domingo en el municipio cordobés de Adamuz, que ha dejado hasta el momento al menos a 41 personas fallecidas.

Ramoncín ha pedido a todas las formaciones políticas y a la población que colabore y que no busque sacar rédito político del que ya es el accidente ferroviario más mortal desde el de Angrois (Santiago de Compostela) en 2013.

[Última hora del descarrilamiento en Adamuz (Córdoba), en directo]

"Esto nos pone enfrente de cómo somos porque hablar del accidente hablan los expertos. Todos sentimos cosas tremendas, pero es curioso cómo ves a la gente como solidariamente se ponen a hacer cosas y no se preguntan qué piensan, ni dónde están ni dónde estaban ni a quien votan ni qué tele ven ni qué periódico leen", ha asegurado en el programa de laSexta.

"Así que espero que esto sea un ejemplo para los que seguramente se le va a llenar la boca de cosas y van a empezar a decir cosas que no queremos oír", ha proseguido diciendo el artista.

"Lo último que hay hacer con esto es política".

Ramoncín ha señalado que "esto es un accidente y los accidentes ocurren por una serie de cosas que se saben cuando pasa el tiempo" y ha reiterado que "lo último que hay hacer con esto es política".

"Ya he oído algunas cosas que dan vergüenza ,y sobre todo, hay que pedir a la gente que nos ve que se fíen solo de los medios fiables, que oigan la radio, lean los periódicos y vean las noticias porque se están empezando a decir cosas que son atroces", ha apuntado.

"Hay gente que ve en esto una oportunidad para insultar la gobierno, a este o al que sea, pero en este caso a este, y nadie se para pensar de lo difícil que es gobernar en un país donde ha pasado tantas cosas en tan poco y de momento", ha subrayado.

Apuntan a Vox

Además, tanto él como los presentadores del programa, Iñaki López y Cristina Pardo, han destacado la colaboración que está habiendo entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico, que es algo que, como han destacado, no se vio por ejemplo en la tragedia de la DANA de Valencia.

"La reacción como se ha comportado Moreno Bonilla y la relación con el presidente del gobierno es el ejemplo que hay que dar porque del accidente podemos hablar todos y todos tenemos un pensamiento, pero no enmierdemos esto porque esto es una tragedia espantosa", ha sentenciado.

López, finalmente, ha detallado que todos los partidos políticos salvo Vox han detenido su agenda política y ha elogiado la coordinación y respeto entre administraciones. De hecho, tal y como ha contado el Heraldo de Aragón, todos los partidos salvo la formación ultraderechista han aplazado hasta el viernes el inicio de la campaña electoral en Aragón, han suspendido todos sus actos e incluso la pegada de carteles para respetar los tres días de luto nacional.