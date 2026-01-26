Raúl Cimas representa a millones de personas con esta reflexión sobre la vida y el enemigo real de la sociedad

El humorista y actor Raúl Cimas estuvo este sábado en los Premios Feroz, que se celebraron en Pontevedra, como uno de los protagonistas de la serie Poquita Fe, que se llevó tres galardones al final de la noche y fue una de las producciones que salieron como grandes triunfadoras. Cimas, además, también dejó uno de los discursos más compartidos.

El actor, en una entrevista a Cinemania.es durante la alfombra roja, se mostró orgulloso de que en su serie los problemas reales del día a día de millones de personas sean los grandes enemigos o malos y no una figura como, ha puesto de ejemplo, Dart Vader.

"Estoy muy orgulloso, sin desmerecer al resto de géneros, de haber hecho una serie sin narcos, policías, disparos, niños muertos, ni sangre ni nada", ha comenzado diciendo el humorista albaceteño de 49 años.

Además, ha completado su opinión de esta forma: "Aquí el enemigo no es Darth Vader ni nadie así, el enemigo es la casera, la mensualidad, el no llegar a fin de mes, la familia, el vecino, la familia política, la falta de tiempo y eso es lo que más nos enorgullece a todos".

'Los domingos', la gran ganadora de los Feroz

La gran vencedora de la noche fue Los domingos, al ganar cinco estatuillas de las nueva candidaturas a las que optaba. Entre ellas se encuentran algunas de las más 'grandes', ya que se llevó mejor actriz protagonista y de reparto, para Patricia López Arnáiz y Nagore Aramburu respectivamente, además de mejor dirección y mejor película dramática.

También destacó en la noche que se quedara sin premios importantes Sirat, otras de las películas favoritas, y en una gala que se ha celebrado casi como antesala de las grandes citas, los Goya o los Oscar, que tiene marcadas en rojo su director, Oliver Laxe.

El balance de 'Poquita Fe'

En cuanto a la serie Poquita Fe ganó estas tres estatuillas: