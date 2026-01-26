Una británica explica a los ingleses lo que realmente es un café con hielo en España

La británica residente en Mallorca y conocida en TikTok con el nombre de Yasmin in Mallorca ha explicado a sus seguidores cómo hace en España para pedir un café con hielo en los restaurantes.

"¿Cómo pedir un café helado (iced coffee) en español? Esto es realmente interesante porque encuentro que cuanto más aprendo otro idioma y hablo con personas que no son hablantes nativos de inglés, hay algunas palabras que la gente simplemente dice en inglés. Y a menudo encontrarás que un café helado es una de ellas, y más específicamente, un café con leche helado", ha comenzado diciendo.

La creadora de contenido ha asegurado que algunas cafeterías a los que vayan habrá un café con leche helada (iced coffee) en el menú y, por lo tanto, simplemente tendrá que pedir que le pongan un café con leche helada (iced coffee).

Tras eso, asegura que el verbo con el que introduce la petición en un bar o restaurante es "me pones". "Lo uso en la mayoría de situaciones en un restaurante, ya sea que esté pidiendo una bebida o algo de comida. Y la razón por la que la mayoría de las veces diría iced coffee es porque llegará como esperas, un vaso que es como esperas, es decir, una bebida helada. Así llegará", ha argumentado.

Anteriormente ella ha reconocido haber pedido un café con hielo, que es la traducción directa y es lo que ve a la gente hacer, pero lo recibe de otra forma: "Te dan un café caliente y un vaso con hielo, y veo a la gente verter su café en ese vaso con hielo. Ambos están totalmente bien, pero no tengas miedo de decir simplemente iced coffee".

Cómo avisar de que se tiene alergia a los frutos secos

Además, también ha respondido a una usuaria que le preguntaba cómo pedir un iced coffee para una persona que es alérgica a los cacahuetes y nueces.

Ella, a todo lo que ya había explicado previamente, ha contado que diría que es "más fácil decir tener alergia a los frutos secos porque la palabra cacahuete es más difícil de pronunciar"

"Puedes decir 'tengo alergia a las nueces' o 'soy alérgico', ya seas hombre o mujer, así que yo lo diría como '¿podrías ponerme un iced coffee? Y por cierto, tengo alergia a los frutos secos o a las nueces", ha rematado.