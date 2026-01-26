Puente niega que la existencia de elementos de un carril antiguo en la línea tenga relación con el accidente de Adamuz

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha negado este lunes que la rotura del carril que habría provocado el accidente de Adamuz (Córdoba) con 45 fallecidos se produjo en la parte renovada del raíl, desmintiendo así informaciones publicadas ayer que señalan que el punto de la vía era el original de 1989.

En una entrevista en "La hora de La 1", el ministro ha confirmado que la hipótesis principal con la que trabajan los investigadores es la rotura del carril, aunque no se descarta todavía que el material rodante pudiera tener algún fallo. Sobre lo primero, Puente ha señalado que la vía no dio señales de aviso hasta prácticamente el momento en el que se produjo el siniestro.

"Cuando se rompe un carril, el circuito de vía te avisa cuando hay suficiente rotura porque la corriente que atraviesa el carril se interrumpe. Roturas de carril se producen todos los años. En Europa hay 3.000 roturas al año. Una rotura de carril es algo importante, pero no suele producir consecuencias porque la mayoría de las veces corta la transmisión en el carril. Pero, en este caso, la fisura es de tan pequeña entidad que no produce ningún aviso. Los trenes que van pasando en la hora antes golpean y amplían la fisura, hasta que el coche 6 del iryo rompe el carril", ha dicho.

Puente ha puntualizado que el rail afectado está renovado, aunque ha admitido que algunos elementos pueden ser del tramo original. "La línea Madrid - Sevilla se ha renovado de manera integral. Renovación integral quiere decir que esa vía se renueva de punta a punta, aunque no todos sus elementos. Hay mucho tramo de vía que corresponde con el original porque se considera que no es necesario sustituirla. Pero esto no tiene relevancia en relación con el accidente, es lo habitual", ha dicho.

En concreto, el ministro ha señalado que se trabajó fundamentalmente en la plataforma "mejorando drenajes, sustituyendo balasto en aquellas zonas en las que es necesario, sobre la catenaria en algunos puntos y sobre los sistemas de seguridad". "Esto no es exclusivo de nuestro país. En este momento, en Alemania, se está renovando, por ejemplo, la línea de alta velocidad Berlín-Hamburgo, una de las más importantes del país, que tiene 278 kilómetros. Se han sustituido 160 kilómetros de carril", ha explicado.

El ministro ha puntualizado, eso sí, que la rotura del carril se produjo "junto a la soldadura" que une un raíl nuevo con otro más antiguo. En este punto, Puente no ha descartado que la culpa de la rotura sea de la soldadura pero asegura que fue revisada en octubre del año pasado, sólo tres meses antes del accidente.

Igualmente, Puente ha señalado que la vía afectada ha tenido "siete auscultaciones" durante el último año, cuando lo normal son dos o tres. "Las soldaduras están debidamente certificadas y la vía está muy testada. Ningún maquinista alertó de ninguna anomalía. Sólo una hora antes observamos que el carril empieza a dar avisos en las gráficas. Por eso quiero ser claro: aunque hubiera habido una auscultación el día antes, no hubiéramos visto nada", ha señalado.

Ante algunas de las informaciones publicadas en estos últimos días, que Puente tilda de "bulo", Puente ha pedido que dejen trabajar al ministerio en resolver las claves del descarrilamiento y pide al PP que no base sus críticas en informaciones periodísticas que no ha contrastado. "¿Alguien tenía duda de que el PP iba a pedirme la dimisión? Quiero saber qué ha pasado, porque en mi responsabilidad está que vuelva a ocurrir en el futuro. Y si soy yo uno de los responsables, caeré", ha señalado.

Por último, Puente no ha podido asegurar que la línea de alta velocidad que une Madrid - Andalucía pueda reanudarse a partir del lunes 2 de febrero, como en un principio se anunció. "Necesitamos el permiso del juzgado, no está en nuestras manos", ha fijado.

Caos en Rodalíes

Sobre el sistema de cercanías en Cataluña, Puente no ha descartado la "hipótesis del ciberataque" en la incidencia en la Estación de Francia registadada este lunes, cuando en principio iba a reestablecerse el servicio de forma integral tras varios días detenido por seguridad.

El ministro ha dicho que no quiere "alimentar" teorías conspirativas, pero se ha mostrado extrañado por lo ocurrido esta semana, puesto que el servicio iba normal y "se han producido dos caídas en muy poco tiempo".