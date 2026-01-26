Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un repartidor se cae por la lluvia, acaba en el hospital, el dueño llama para pedir disculpas y la reacción del cliente es indescriptible
Sebas Gontoro, dueño del restaurante Gontoro Burger en Madrid, ha relatado la mala experiencia que ha tenido cuando tuvo que llamar a un cliente para informarle de que su pedido iba a llegar con retraso porque el repartidor había tenido un accidente de tráfico.

"Ayer se me cae un repartidor de la moto porque llovía muchísimo. Y un pedido, lógicamente el que llevaba el chaval, no pudo entregarse. Sinceramente, tardó una hora y media entre que cogimos al chaval, se tuvo que ir al hospital, el pedido lo trajimos de nuevo al restaurante, lo hicimos y llamamos al cliente diciéndole lo ocurrido", explica el hostelero en una publicación en su cuenta de TikTok.

Gontoro subraya que le pidió "disculpas un montón" y le dijo: "Mira, lo siento, pasó esto y no puedo llevarte el pedido hasta ahora. Lo hacemos y te lo llevamos". 

"No es problema mío"

"¿Sabéis lo que me respondió el cliente? 'Llevo una hora y media esperando mi pedido, no es problema mío que tu repartidor se caiga y si no sabéis gestionar un negocio ciérralo. Y me colgó", se lamenta el hostelero, que acaba planteando una pregunta: "¿Hasta dónde es lógico esa frase que dicen de que el cliente siempre tiene la razón?".

Las respuestas a esa pregunta son prácticamente unánimes: "Poca empatía y humanidad compañero. No, no siempre tienen la razón", dice una persona. "Cuando te vuelva llamar ya sabes lo que tienes que hacer: decir no", apunta otro. Una opinión que secunda otro usuario: "En la agenda guárdalo con el calificativo que más te guste".

"Deberíamos ser más empáticos"

Algunos hosteleros comparten situaciones similares: "A mí me pasa igual en mi restaurante. La mayoría de la gente no tiene empatía. Te entiendo, deberíamos de ser más empáticos". "Esa frase, desde mi punto de vista, ya no es válida en la hostelería actual. El cliente siempre tendrá la razón, pero en su casa", asegura otra persona.

