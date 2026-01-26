Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El escritor Julian Barnes explica la razón por la que es más de izquierdas ahora que antes
Lo ha contado en una entrevista en 'El País'.

El escritor Julian Barnes en un festival en Roma en 2024.
El escritor Julian Barnes en un festival literario en Roma en 2024.franco origlia

El escritor británico Julian Barnes ha concedido una entrevista al diario El País para hablar sobre su nuevo libro, Despedidas, y ha anunciado que a sus 80 años este será el último que escribirá. 

En la entrevista, Barnes ha sido preguntado por su tendencia política a lo largo de su vida y cómo ha ido situando más en la izquierda. "Ha escrito sobre cómo usted, un autor nunca especialmente politizado, de ideas más bien templadas, se ha vuelto más de izquierdas con la edad", le ha comentado el periodista Rafa de Miguel.

Barnes ha justificado su posición por el cambio que se está produciendo en la política mundial y la tendencia que hay hacia la derecha: "El centro se ha desplazado mucho hacia la derecha". 

"Propuestas que para mí son bien modestas, como el hecho de que las líneas de ferrocarril deberían ser de propiedad pública, igual que el suministro de agua o la electricidad, han pasado a ser ideas muy en la línea de Jeremy Corbyn (el antiguo líder del Partido Laborista), cuando en realidad son muy centradas", ha afirmado.

Ha confirmado que será su último libro

Barnes también se ha ratificado y ha sentenciado que será su "último libro", aunque ha asegurado que no dejará de escribir. "Lo haré para los periódicos, o ensayos y cosas de ese estilo", ha detallado. 

"La idea comenzó a germinar cuando ya estaba a mediados de mis setenta años. Me dije a mí mismo, 'un día de estos estaré escribiendo mi último libro y la muerte lo cortará bruscamente'. Así que decidí escribirlo ya, y tenerlo guardado, aunque finalizado. Pero, cuando estaba escribiéndolo, pensé de repente que, de hecho, éste tenía que ser de verdad mi último libro", ha explicado.

Barnes ha rematado diciendo que comenzó a repasar todos sus cuadernos de notas con ideas para futuros libros y se dio cuenta que "eran propuestas válidas hace cinco o diez años". 

"Ninguna tenía que ser escrita ahora mismo. A medida que trabajaba en Despedidas, me di cuenta de que me daba igual si ya no publicaba nada más", ha concluido.

