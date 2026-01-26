¿Vuelas a EEUU? Cuidado, el temporal causa el peor día de cancelaciones desde la pandemia

na potente tormenta de nieve azota el principal aeropuerto de Washington DC, en Estados Unidos, el 25 de enero de 2026.

La gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense ha provocado este domingo el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de covid-19 en 2020, con más de 11.000 cancelaciones y 17.000 retrasos, según anotó el secretario de Transporte federal, Sean Duffy.

En una entrevista con la cadena Fox, Duffy adelantó que, para el lunes, va a haber unas 2.600 cancelaciones de vuelos.

"Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo", anotó el secretario de Transporte, quien señaló que "hay que trabajar en ese retraso acumulado y mantener la estructura de vuelos actual para los próximos días, ya sea lunes, martes, miércoles o jueves".

No obstante, el secretario recalcó que "no hay capacidad en las aerolíneas para reubicar a dos días y medio de personas en aviones".

Duffy dijo que es importante que "presten atención" para ver cuáles aerolíneas se "comportan mejor" con sus tarifas durante esta crisis, ya que algunas "están especulando con los precios".

"Uno de los problemas es que va a seguir haciendo frío en el sur y el suroeste hasta el martes o miércoles. Pero en el medio oeste y el norte, será hasta finales de la semana antes de que esas temperaturas empiecen a subir. Por lo tanto, en los lugares donde tenemos hielo, resulta más difícil volver a ser plenamente funcionales con rapidez", adelantó.

También las carreteras

El secretario de Transporte también anotó que no sólo se están viendo afectados los aeropuertos específicamente por esta tormenta, sino también las carreteras de Estados Unidos.

"Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut han cerrado sus carreteras al transporte comercial. Tenemos 17 estados a lo largo de esta franja de la tormenta que han cerrado carriles para poder pasar las quitanieves y echar sal y muchos de estos estados han reducido los límites de velocidad en nuestras carreteras", explicó Duffy.

Sin embargo, Duffy destacó que una vez se supere la tormenta y se ponga sal y tierra en las carreteras, la circulación "volverá a la normalidad".

Los más desfavorecidos

Personas caminan durante una fuerte nevada, en Manhattan (Nueva York, Estados Unidos), el 25 de enero de 2026. Ángel Colmenares / EFE

Más allá del transporte, la gran tormenta ha dejado este domingo a más de un millón de usuarios sin electricidad, sobre todo en el sur, y se ha cobrado la vida de al menos cinco personas en todo el país por hipotermia, según informaron medios locales. Datos de la web especializada poweroutage.us muestran 1.045.496 cortes en el suministro.

El hielo está causando estragos en el sur, y los cortes de energía están afectando especialmente a Tennessee, donde más de 338.000 usuarios, aproximadamente el 10 % del estado, se encuentran sin electricidad. Poco menos de 100.000 usuarios estaban sin electricidad en Texas, mientras que en Luisiana y Misisipi había alrededor de 145.000 y 175.000 usuarios sin servicio, respectivamente, según la misma web.

El temporal ha dejado calles y carreteras difícilmente transitables desde Texas, pasando por Oklahoma o Tennessee, hasta Pensilvania y Nueva York, debido a la cantidad de nieve y hielo.

Según The Washington Post, la tormenta ha dejado al menos cinco muertos: dos en Luisiana y tres en Nueva York, todas por hipotermia.

Las temperaturas aún más bajas que se esperan en los próximos días, con mínimas el martes en la costa Este que estarán en torno a los 5 grados fahrenheit (-15 grados centígrados), mantienen a las autoridades alerta debido a la formación de gruesas capas de hielo y los efectos que tengan en servicios e infraestructuras básicas.

Los consejos

A su vez, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha pedido a la población de los más de 20 estados que han activado protocolos de emergencia que se evite salir de casa y ha asegurado que el Gobierno Federal está cooperando con estados y compañías eléctricas para agilizar reparaciones de la red eléctrica lo antes posible ante el frío aún más intenso que se avecina.

Para el lunes por la mañana, las mayores acumulaciones probablemente se encontrarán en una zona que incluye partes de Pensilvania, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Nuevo Hampshire y Vermont.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que el lunes no habrá clases presenciales. "Será un día de clases a distancia para las escuelas de la ciudad de Nueva York con el fin de garantizar la seguridad de todos ante las condiciones climáticas adversas", anotó el alcalde en un comunicado .