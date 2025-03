Raúl Tejón dice sobre la orientación sexual lo que muchos deberían anotar: el aplauso es masivo

El actor Raúl Tejón habla abiertamente sobre los tabús respecto a la orientación sexual y ha arrasado como pocos en el vídeo publicado por el medio Shangay (@shangaycom), encargados de entrevistarle durante el Festival de Málaga celebrado hace una semana.

"Siempre considero que la orientación sexual no forma parte de la vida privada, no hay que salir de ningún sitio", ha explicado al principio del vídeo, que ha acumulado más de medio millón de visualizaciones y 50.000 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo).

Ha hecho una breve y simple comparación para explicar a la perfección su línea argumental: "A ti te gusta el chocolate y tú dices si o no. ¿Te gustan los hombres? Sí o no. Es lo mismo".

"Jamás a un heterosexual que tú le preguntes si es heterosexual te va a decir 'eso forma parte de mi vida privada' porque no es peyorativo, pero sí lo hace la comunidad LGTB, no todo el mundo, evidentemente", ha razonado.

"La vida privada es lo que hacemos de puertas para adentro. Si me gusta el chocolate, los hombres o las botas de tacón... Esto me gusta", ha rematado en la entrevista con el citado medio.