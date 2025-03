Reclama indignada una cosa que no tiene Ávila y que "no puede ser" que siga faltando

La creadora de contenido Roxana (@roxanazurdo) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok haciendo una petición y contando qué es lo que falta en Ávila y, según su criterio, "no puede ser" que siga faltando.

"Hoy vengo con una reclamación. Esto no puede ser, querido Amancio. ¡No hay un Zara en Ávila! Y diréis, ¿qué más te da a ti que haya o no un Zara en Ávila?", ha comenzado exponiendo la tiktoker.

"Pues es que ahora paso mucho tiempo en Ávila por Félix, porque entrena allí y demás, entonces paso mucho tiempo en Ávila y me toca pasar mucho tiempo en verano", ha comentado la influencer.

"Amo la ciudad, es súper bonita, las murallas, hay sitios espectaculares para comer, cenar... pero amiga, no hay Zara. ¿Qué hago? ¿Paro mis hauls de Zara, que os encantan?", ha preguntado la usuaria.

"Creo que si todo Ávila y gente que veranea en Ávila se pone de acuerdo, esta reclamación puede llegar a Amancio Ortega", ha asegurado la tiktoker, haciendo un llamiento para que el dueño de Inditex haga caso a esta petición.

"Ávila es una ciudad grande. Es una ciudad donde hay un montón de tiendas, hay un centro comercial grande... y me extraña que no haya Zara", ha explicado la creadora de contenido.

"Y que no me importa venirme hasta Madrid o probar otras tiendas, pero que al final mis hauls de Zara, pues son mis hauls de Zara. No sé, ¿qué pensáis vosotros? ¿Por qué no lo hay? Me encantaría que lo hubiera", ha concluido la influencer.