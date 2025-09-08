Recupera una foto de Djokovic, Federer y Murray con Nadal y repara en un detalle digno de examen

Djokovic, Federer y Murray, junto a Nadal en el homenaje de Roland Garros a su 14 veces ganador

Carlos Alcaraz vuelve a ser el número 1 del mundo tras su victoria en el US Open ante Jannik Sinner. El tenista murciano se alzó este domingo con su sexto Grand Slam y devuelve al tenis español a lo más alto. Son muchos los que, a estas horas, vuelven a recordar a Rafa Nadal... aunque hay recuerdos y recuerdos, aprovechando el triunfo de 'Carlitos' Alcaraz.

En X, el usuario Adan Giráldez ha recuperado una foto del llamado Big Four, los cuatro grandes del tenis en los últimos lustros —Novak Djokovic, Roger Federer, Rafa Nadal y Andy Murray—. Todos ellos, sobre la tierra batida de París y vestidos de 'paisano'. El motivo no era otro que el magno homenaje que Roland Garros organizó a Nadal, su 14 veces campeón.

Retirados ya tres de ellos y con Djokovic aún batallando a muy alto nivel, el tuit ha llamado la atención no sólo del usuario que lo publicó, sino de numerosísimos usuarios de la red social.

El motivo, más allá de la nostalgia, es del todo visual. En la esquina superior derecha de la imagen aparece un hombre de pie vestido de chaqueta azul y con una camisa blanca.

"Cada vez que veo esta foto me creo que el señor de azul es el logo de La1", escribe el usuario, comentando el efecto óptico que produce el señor de chaqueta azul y camisa blanca, colores corporativos del logo de La1 de RTVE.

El detalle no era tan visible de primeras para muchos de los que han querido compartir, responder o retuitear el mensaje, entre comentarios nostálgicos sobre "los cuatro magníficos" o el "Big Three", conformado por Djokovic, Federer y Nadal... dejando aparte a Murray.