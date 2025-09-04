Recuperan lo que dijo Juanma Castaño sobre Rusia en 2022 tras todo el lío con las protestas de La Vuelta

El presentador de El Partidazo de Cope, Juanma Castaño, se ha convertido en el gran protagonista de las últimas horas tras lo que dijo en su programa de este miércoles sobre las protestas contra Israel y a favor de Palestina en La Vuelta.

El periodista se ha convertido en trending topic nacional tras defender su opinión en el programa deportivo después de que la etapa de Bilbao terminara sin ganador tras las protestas por la presencia del equipo Israel-Premier Tech.

"Qué va a ser de La Vuelta a España porque no podemos estar así todos los días. ¿Se va a repetir lo de hoy? ¿Va a volver a ocurrir? El equipo Israel que sigue en carrera y luego hay gente dentro de la propia Vuelta que lo mejor para todos es que se fueran y no deja de ser una victoria para los que están extorsionando de alguna forma esta vuelta ciclista a España", ha asegurado.

Juanma Castaño ha terminado con un mensaje que ha generado un revuelo tremendo en las últimas horas: "Entre las personas tan afectadas en el día de hoy, estoy convencido que había algunos que hasta hace dos días estaban celebrando el asesinato de guardias civiles, de concejales, de policías o de militares".

Tras la infinita cantidad de comentarios que han provocado sus palabras, muchos están compartiendo las palabras que dedicó en El Partidazo de Cope en febrero de 2022 a lo que estaba haciendo Rusia en Ucrania.

"El deporte ha reaccionado por fin a la invasión de Rusia en Ucrania y lo ha hecho con la expulsión de equipos rusos de diferentes competiciones. Por ejemplo, lo más importante en la Europa League y la exclusión, de momento, de la selección de cara al Mundial de Qatar. Y en otro tipo de competición excluyendo directamente a los equipos rusos, su bandera, su himno y absolutamente todo", aseguró, en ese momento.

Juanma Castaño defendió en 2022 que "hay gente que interpreta que no se debe mezclar el deporte con la política". "Esto no es mezclar deporte y política. Esto es sencillamente hacerle ver a Rusia que la vida no puede seguir siendo normal cuando tu país invade un territorio libre y democrático. Salirse por ahí no tiene ningún tipo de sentido", expuso.

El periodista de la Cadena COPE justificó que ir por ahí "no tiene ningún tipo de sentido" y que "sería muy incómodo ver ahora mismo ver un partido con toda la normalidad entre un equipo cualquiera de Europa o del mundo y un equipo ruso".

"Lo primero es que haya paz y, desde luego, lo último es saber si Rusia va al Mundial o no. Eso no nos importa, lo que nos importa es que haya paz en Ucrania, que es lo que quieren los ucranianos y el resto de los ciudadanos del mundo", añadió.