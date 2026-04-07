Rescatan lo que dijo Trump sobre Irán y Obama en 2012 que no le va a gustar nada recordar

El presidente de EEUU, Donald Trump, sale de la Casa Blanca a bordo del helicóptero Marine One, el 13 de febrero de 2026, en Washington.

El presidente de EEUU, Donald Trump, vuelve a ser el centro de atención un día más. No por un motivo menor, sino porque ha apretado todavía más su ultimátum a Irán con una frase que preocupa, y mucho, a nivel mundial.

El mandatario estadounidense ha escrito nuevamente a través de una publicación de su red social particular, Truth Social, rezando lo siguiente: "Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá".

Sin embargo, ha matizado que "ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso". Y ha añadido: "¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo".

Ha rematado describiendo: "47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!".

Lo que dijo de Irán y Obama en 2011

Los usuarios de las redes sociales han rescatado un tuit de Donald Trump de hace 15 años, en 2011, hablando de Barack Obama e Irán. Fue en noviembre, un año antes de las elecciones presidenciales estadounidenses en 2012, en el que Obama fue reelegido para un segundo mandato al derrotar al republicano Mitt Romney.

Por entonces, Trump tenía claro qué iba a pasar con Obama: "Una vez sea elegido, Barack Obama empezará una guerra con Irán". Una frase curiosa, ya que 15 años después, sería él quien comenzara (junto a Israel) una guerra contra dicho país.

Gracias a ese tuit, han descubierto otras publicaciones en las que Trump insistía una y otra vez que Obama sería quien comenzara la guerra. El 17 de enero de 2012 comentó que "Obama atacará Irán cuando sea reelegido".

Un año después, el 16 de septiembre de 2013, escribió: "Predigo que Obama va a atacar Irán en algún momento para salvar su cara". Dos meses después, otra vez, recordó. "Recordad que predije hace tiempo que Obama atacará Irán...".