Iván Redondo enciende la tele, ve lo que ha dicho Felipe González de él y le deja una réplica que no le gustará ni un poco

El expresidente del Gobierno, Felipe González, le ha dejado un mensaje este viernes al exdirector de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, que le acompañó en su llegada a la Moncloa, y él no ha dudado en contestar desde la red social X.

El autor de El Manual aseguró hace unos días, cinco años después de su marcha, en una entrevista en el diario El País, que "ahora hay un millón de votos dormidos en la izquierda a los que hay que dar un propósito movilizador".

"Y tiene que recuperar (Sánchez) a 700.000 electores que le votaron y ahora están en el bloque de la derecha. Eso requiere una transformación más. Siempre pasan cosas después de unas andaluzas", explicó

"Acierta sólo cuando se equivoca"

Felipe González se ha pronunciado por primera vez sobre la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y ha asegurado que "pienso, no sólo que Zapatero tiene legítimo derecho a la presunción de inocencia, sino también a defenderse".

"Ahora tiene que preocuparse de defenderse y de explicar, sobre todo ante la justicia, qué son las cosas que dicen. Yo no me atrevo a creerlas. Tengo muchas discrepancias políticas con él, pero eso no lo imagino", ha reconocido.

Más tarde, ex secretario general del PSOE ha reiterado ante el resto de medios de comunicación que "el auto es muy impresionante y las medidas que (el juez) está tomando, son medidas muy medidas". "No le imagino en ese papel", ha reiterado, en referencia a Zapatero.

Después de que le preguntaran si esta investigación a Zapatero provocaría la caída del Gobierno de Sánchez y lo que dijo Iván Redondo de una posible victoria electoral del PSOE en las generales de 2027, Felipe González no ha tardado en contestar.

"No soy quién decide quién se cae y quién no se cae (...) Iván Redondo acierta sólo cuando se equivoca", ha dicho, entre risas, el expresidente del Gobierno. Provocando hasta las risas en el plató de Malas Lenguas.

"Respira por la herida"

Después de encender la televisión y ver, en el programa de TVE Malas Lenguas, cómo Felipe González le dedicaba unas palabras de lo más directas, Iván Redondo no ha dudado en entrar en la red social X y dejarle una réplica rotunda.

"Un fan: Felipe González (algo le pica en la lengua). Respira por la herida. Año 2019: victorias en generales (2), municipales, autonómicas y europeas. Cataluña 2021 y 2024. Lo reitero: Siento que se pueden ganar las elecciones generales de 2027 e invito a leer El Manual", ha contestado, en un mensaje que se ha visto más de 20.000 veces.