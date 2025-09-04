Revilla vaticina lo que pasará en España "dentro de seis o siete meses": si sucede, será noticia mundial

Miguel Ángel Revilla ha hablado en Más Vale Tarde del curso político que se inicia en España en los próximos días y no ha sido nada optimista. Desde plató le han preguntado por el inicio del año judicial de este viernes, donde no va a estar Alberto Núñez Feijóo por la presencia del Fiscal General imputado.

"El favor que se le ha hecho a la Justicia no es el mejor" porque, según Revilla, "no podemos tener a un fiscal general a punto de entrar en el banquillo". Antes ha defendido que si él considera que es inocente debe poder plantar cara.

Para el expresidente de Cantabria, el clima político que se vive en España es preocupante: "La etapa que vamos a vivir de aquí hasta que haya unas elecciones, que preveo que no va a ser más allá de dentro de seis o siete meses porque la situación es insoportable va a haber una especie de campaña que a mí me horroriza".

Ha afirmado que lleva más de 40 años en política y nunca había visto algo así: "Nunca me han llamado al orden ni desde la tribuna". "Vamos a asistir un espectáculo lamentable para todos los españoles. Parece que los partidos, sobre todo ahora los de la oposición, están haciendo casting para ver quién es capaz de decir mayores barbaridades y mayores insultos para ganarse la permanencia en las próximas elecciones", ha apostillado.

Revilla ha comentado que él no se ve en este tipo de política. Siempre hubo gente con la que no estaba de acuerdo pero no había insultos: "He convivido con ellos en cantidad de reuniones donde hemos tratado el Covid y donde han dado un ejemplo maravilloso de ecuanimidad".

"No me veo ahora en ese parlamento donde están insultándose permanentemente y dando un ejemplo deplorable. Ahora parece que es lo que puntúa en los partidos", ha finalizado por último el dirigente cántabro.