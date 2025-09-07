Roberto Sotomayor responde a los que piden no mezclar deporte y política con lo que pasó con Carvajal y Sánchez

El excandidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid y exatleta profesional, Roberto Sotomayor, se ha acordado de la comentadísima escena que el futbolista del Real Madrid y de la selección española de fútbol, Daniel Carvajal, protagonizó durante su saludo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras levantar la cuarta Eurocopa de España.

Sotomayor se ha acordado de ello, 14 meses después, tras los comentarios que algunos han hecho en redes sociales por las protestas a favor de Palestina que se llevan repitiendo desde hace varios días contra el equipo Israel-Premier Tech que participa en La Vuelta.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, señaló este viernes que las protestas que se produjeron en Bilbao y que impidieron que la etapa terminara con un ganador, para ella, la protagonizaron "los etarras".

"No están para dar lecciones. Nadie quiere violencia. Pero ellos, como mínimo, deberían taparse un poco. Pues no. Son los que jalean, los que organizan esos pogromos contra judíos, contra israelíes, aunque no tengan nada que ver, aunque sean científicos, empresarios, deportistas o cantantes en Eurovisión. Nada que ver. Hay que ser muy cobarde para hacer eso", aseguró.

También aseguró que "no es la primera vez que se atenta contra participantes israelíes". "Ya ha habido atentados en la historia, en participantes, por ejemplo, en Olimpiadas, como ocurrió en Múnich. Y es probable que la gente no se acuerde", añadió.

Pero, mientras hay quien pide separar deporte y política, Roberto Sotomayor ha reaccionado desde la red social X, acordándose de lo de Dani Carvajal con Sánchez y eso que no le ha hecho falta mencionar al futbolista del Real Madrid.

"No hay que mezclar deporte con política salvo si en un estadio se grita 'Pedro Sánchez Hijo de put*' o si un jugador soberbio pasa delante del presidente sin darle la mano en una recepción oficial. Ahí entonces la cosa cambia. Repito: el retrato de algunos está siendo lamentable", ha defendido en un tuit que suma más de 2.000 me gusta.