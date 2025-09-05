Isabel Díaz Ayuso compara las protestas contra el genocidio durante La Vuelta con el atentado terrorista de Múnich en 1972

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparado este viernes las protestas contra el genocidio durante La Vuelta ciclista a España con el atentado terrorista de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 que mató a once atletas israelíes. "No es la primera vez que se atenta contra Israel", ha espetado.

Para Ayuso, las protestas "no solo han puesto en peligro a los corredores" sino que "han perjudicado la imagen de España". "¿Qué queda de un país que de manera violenta atenta contra deportistas?", se ha preguntado para después advertir de que habrían podido "causar lesiones que podrían arruinar no solo su temporada sino su carrera".

La líder regional del Partido Popular ha dejado para el final de su discurso durante la apertura del curso político de su formación una defensa a ultranza del Gobierno de Israel sin hacer mención a la masacre que comete en Gaza. Al contrario, Ayuso ha criticado las protestas en La Vuelta asegurando que "contra Israel ha valido mucho".

No solo ha comparado estas protestas con el atentado en Múnich, sino también con "los boicots" que se producen "desde los años 40 y 50" o con "la guerra de los seis días, cuando intentaron aniquilar el estado de Israel". "Ahora lo intentan [aniquilar] disfrazados de un interés que no es tal", ha apuntado Ayuso.

La Vuelta a España se ha llenado de protestas contra el genocidio en cada etapa para denunciar la participación del equipo Israel-Premier Tech, cuyo propietario ha reconocido en alguna ocasión utilizar el ciclismo para lavar la imagen del país.

La última de las protestas se produjo este jueves durante la salida de la duodécima etapa, en la localidad cántabra de Laredo. El miércoles, una protesta en Bilbao obligó a la organización a interrumpir la carrera.