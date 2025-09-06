Rompe el melón del problema en los hoteles y las reacciones no pueden ser más claras: muchos se sienten identificados

Una persona pone la mano bajo el agua de una ducha en una imagen de archivo.

El economista y doctor en Filosofía David Cerdá ha publicado en su cuenta de X una reflexión sobre lo que sufren muchos viajeros con la que más de uno puede sentirse más que identificado.

El también profesor, escritor y conferenciante ha escrito en la red social: "Voy a erigirme solo un instante en portavoz de quienes viajamos mucho por trabajo y frecuentamos hoteles distintos".

"Señores del gremio de diseñadores de mandos para la ducha, ejemplo de originalidad insondable en plan 'soy un artista': estamos hartos de resolver acertijos", ha asegurado a continuación. Y ha concluido con un rotundo: "PARAD".

Muchos se han sentido idetificados con este inconteniente que no solo afecta cuando nos hospedamos en un hotel, también en casa de algún conocido. La publicación acumula ya más de 9.000 me gusta y multitud de reacciones.

Los usuarios se han pronunciado con frases que no dejan lugar a dudas: