Salvador Sobral se pronuncia tajante sobre la decisión de España de no ir a Eurovisión si va Israel

Salvador Sobral, en una imagen de archivo de Eurovisión 2018, donde actuó como invitado tras ganar el año anterior.

Salvador Sobral, siempre tan contundente a la hora de manifestarse en cualquier ámbito, se ha mostrado a favor de la decisión de España de abandonar el festival de Eurovisión si Israel participa en él.

"¿Y nosotros cuándo?", ha dicho el cantante portugués, ganador del festival en 2017, junto a una foto de Melody, última representante de España en Eurovisión. Sobral nunca ha sido muy fan del festival, de hecho, dijo en una entrevista a El HuffPost: "No, nunca, nunca lo vi. Siempre estoy trabajando felizmente que tengo trabajo. Entonces o trabajo o fútbol".

Eso sí, no se arrepiente: "Eurovisión me trajo todo lo que tengo. Lo de la fama instantánea es que es una cosa antinatural para el ser humano. Nadie debería pasar por eso de que nadie le conozca y al día siguiente ser recibido por millones de personas. Eso es muy difícil de asimilar, y más encima si estás enfermo. Es que la gente a veces no se da cuenta de todo eso, es que yo aparte de esa forma instantánea, es que estaba muy mal".

Todo después de que este martes, el órgano directivo de RTVE haya aprobado la retirada de la delegación española de Eurovisión 2026 si Israel participa en esa edición por diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Como ya adelantó el presidente de Radio Televisión Española (RTVE) José Pablo López, este lunes, el órgano directivo de la televisión pública debatió el martes la propuesta y, como era de prever, ha salido sí.

Con esta decisión España se convierte en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

De momento, sí habrá Benidorm Fest.



Tal y como ha confirmado TVE, esta determinación no afecta, de momento, a la celebración del Benidorm Fest, el certamen del que ha salido la canción que ha representado a España en las cuatro últimas ediciones.

"La decisión adoptada por el Consejo de Administración de RTVE sobre Eurovisión no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest, un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición", comentaron este martes.