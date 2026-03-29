Sasha, argentino emigrado a España: "No vengáis si vuestro objetivo es ganar dinero"

El creador de contenido argentino Sasha, especializado en viajes y llamado en redes sociales 'Sasha Viaja' (@sasha.viaja), se mudó a España hace unos meses y ha podido vivir de primera mano su cultura y ha vivido experiencias sobre cómo es el estilo de vida en el país, tan diferente al de Argentina.

Ha dado una de las opiniones más controvertidas que se han dicho hasta ahora de España, pero que en el trasfondo muchos lo han entendido al tratarse del estado actual de la vivienda: "No vengáis a España si vuestro objetivo es ganar dinero. No es un país hecho para ganar dinero".

Aunque suene de una manera de ver el estado actual del país muy crítica, lo cierto es que su vídeo se centra en el precio de la vivienda y lo ha comparado con países a los que muchos españoles van a trabajar para que, en un periodo corto de tiempo, de meses, acumulen un buen colchón de dinero.

"España no es un país para que tú vengas, trabajes cuatro o cinco meses y te vuelvas con 20.000 o 30.000 euros... Olvídate, eso no existe, no pasa", ha advertido.

España da estabilidad, pero no "dinero rápido"

Sasha defiende que España te va a dar "muchísimas otras cosas", como la estabilidad, la seguridad y el poder adquisitivo, pero tiene claro que lo que no va a dar es "dinero de la noche a la mañana".

"Para ganar dinero rápido hay otros países, tienes países como Suiza o países como Australia con algún tipo de visado... España no es el caso", ha insistido el argentino.

Ha pedido tener en cuenta que es "uno de los pocos países en el que la gente gana 1.300 euros y literalmente paga 1.000 euros de alquiler, entonces no tengo nada más que decirte con eso". En cuanto a reacciones, ha destacado la de la usuaria Luisa: "Si quieres vivir en Barcelona ciudad o Madrid ciudad, esos son los precios del alquiler, pero fuera de la ciudad es otra cosa".