Santiago Niño Becerra, economista, confirma cuánto dinero vas a ahorrar con el cambio de hora: "Demasiado poco para las molestias"

Este fin de semana es el cambio de hora. A las 2.00 de la madrugada del sábado al domingo serán las 3.00. Es decir, dormirás una hora menos, pero a partir de entonces empezarás a disfrutar de tardes más largas.

Para muchos es un momento esperado, ya que al salir del trabajo tendrán más luz para hacer otras actividades o simplemente disfrutar del día. Sin embargo, para otros el cambio de hora resulta molesto, ya que puede generar irritación, problemas de sueño e incluso falta de concentración.

Además, hay que sumar que España no está en el huso horario que le corresponde. Deberíamos tener la misma hora que Reino Unido y Portugal, pero en los años 40 la cambió Franco para estar más alineado con Hitler. Por lo tanto, tenemos la hora de Berlín.

Entonces, ¿por qué se cambia la hora? Los expertos no sólo señalan el mejor aprovechamiento del día, sino un ahorro económico para las familias y las empresas.

Pero no todo el mundo nota especialmente este ahorro. De hecho, muchos aseguran no ahorrar nada gracias al cambio de hora. Algunos economistas, como Santiago Niño Becerra, lo ponen también en entredicho.

Cuánto ahorran los españoles con el cambio de hora, según Niño Becerra

Si eres de los que piensan que no ahorran nada o casi nada en el cambio de hora, debes saber que no estás solo. El economista Santiago Niño Becerra te da la razón.

"La familia media de España ahorrará 6 euros en los seis meses que esté vigente el cambio", detalla el economista en un mensaje publicado en su cuenta de X:

Además, Niño Becerra añade que "las empresas, de media, ahorran el 0,3% de su consumo. Demasiado poco para las molestias, demostradas, que el cambio provoca".

Para las familias se traduce en un ahorro de un euro al mes, es decir, 3,3 céntimos al día. Al economista no le parece suficiente teniendo en cuenta las molestias que suele generar el cambio de hora.

¿Hasta cuándo se seguirá cambiando la hora?

Viendo que algunos expertos están en contra del cambio horario, no es de extrañar que se haya planteado el debate de eliminarlo. La idea existe desde hace algunos años en los países de la Unión Europea, pero no se ha llevado a cabo.

La Comisión Europea y el Parlamento Europeo están a favor de derogar el cambio de hora, pero el Consejo de Europa aún no ha tomado una decisión. Ese es el motivo por el que aún tienes que cambiar las manecillas del reloj en otoño y primavera.

Pedro Sánchez planteó en octubre de 2025 agilizar los trámites para eliminar el cambio horario, pero aún no existe una fecha aproximada en la que se apruebe la medida.