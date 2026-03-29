Daniel F. López, experto en historia, desmonta los bulos sobre la higiene en la prehistoria: "La gente sabe que el agua limpia, siempre"

Muchos cuando piensan en la prehistoria se remontan solo a los tiempos donde el hombre era Homo sapiens y se dedicaba a cazar y sobrevivir. Sin embargo, la prehistoria abarca miles de años donde todo evolucionó.

Este periodo de la historia duró hasta la aparición de la escritura. De hecho, es una etapa tan larga que se divide fundamentalmente en dos grandes edades, que a su vez se subdividen en periodos menores: la Edad de Piedra (Paleolítico, Mesolítico y Neolítico) y la Edad de los Metales (Cobre, Bronce y Hierro).

Al ser una época de la que se tiene poca información en comparación con el resto de tiempos, da lugar a la imaginación. Esto pasa sobre todo en redes sociales donde se viralizan bulos como si fuera información sacada de un libro de historia.

Desmontando un bulo viral

Esto mismo ha ocurrido con un vídeo con más de 14 millones de visitas que afirmaba que en la prehistoria la gente no se lavaba y se cubría con grasa animal para protegerse del frío. Esta información ha provocado la reacción del divulgador histórico Daniel F. López (@danifferlopez).

El experto, conocido por analizar contenidos sobre historia, respondió con ironía y contundencia a lo que considera una simplificación errónea y llena de bulos. “La gente sabe que el agua limpia, siempre”, resume.

Una etapa histórica diversa, no una única realidad

El vídeo original sostenía que bañarse antes de la invención del jabón podía causar hipotermia y que las personas se cubrían con grasa animal y suciedad como método habitual de protección.

López cuestiona esa idea desde el inicio, señalando que el concepto de "prehistoria" se usa de forma incorrecta. "¿Dónde es la prehistoria? No es un lugar ni una única cultura. La prehistoria abarca miles de años y distintos continentes", explica.

El divulgador recuerda que la prehistoria no equivale a una Edad de Hielo permanente ni a una humanidad uniforme. Se trata de un periodo que termina cuando cada sociedad desarrolla la escritura, por lo que distintas regiones del mundo convivieron con realidades muy diferentes, dependiendo de sus propios climas, culturas y tecnologías.

El mito de la hipotermia al bañarse

Otro de los puntos que López cuestiona es la idea de que bañarse implicaba morir de hipotermia. Para el historiador, esta afirmación ignora la diversidad climática del planeta. "¿Lavarte en el Mediterráneo era sinónimo de hipotermia? ¿En el golfo de México? ¿En el valle del Indo?", plantea.

Según explica, la prehistoria abarca cientos de miles de años, con cambios climáticos constantes. "Depende también de la época de la prehistoria de la que estamos hablando porque hay miles y miles de años de prehistoria".

Además, López recuerda que todas las comunidades humanas han dependido del acceso al agua para sobrevivir. Los asentamientos solían ubicarse cerca de ríos, lagos o costas, y el agua se utilizaba para beber, cocinar y también para la higiene. "La gente ha sido gente siempre y no eran tontos. Sabían que el agua limpia", afirma.