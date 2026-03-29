Claudia, cubana en España: "Llegué al aeropuerto de Madrid, pedí un pomito de agua y el chico del bar me miró como si estuviera loca"

El español es uno de los idiomas más hablados de todo el mundo. Según los datos de la organizació educativa Education First, es la segunda lengua materna más utilizada a nivel global, con cerca de 405 millones de hablantes nativos, situándose únicamente por detrás del chino mandarín.

Aunque compartimos el mismo idioma oficial con veintiún países, la enorme expansión del castellano por toda Latinoamérica ha dado lugar a una amplísima variedad de dialectos, acentos y expresiones propias en cada nación. En un mundo tan globalizado, donde la gente no para de viajar y emigrar, los malentendidos lingüísticos están a la orden del día.

Un claro ejemplo de ello es el de Claudia Méndez, una joven cubana que reside en Madrid desde hace aproximadamente tres años. A través de su canal de YouTube, donde comparte su día a día en nuestro país, la creadora de contenido ha querido relatar cómo esta divergencia de vocabulario le provocó un choque cultural mayúsculo nada más aterrizar en la capital.

Mismo idioma, vocabularios totalmente dispares

Claudia recuerda entre risas que notó esta enorme barrera lingüística a los pocos minutos de pisar territorio español. “Llegué al aeropuerto de Madrid, pedí un pomito de agua y el chico del bar me miró como si estuviera loca”, comenta.

La confusión del camarero estaba más que justificada. Claudia explica que, en Cuba, absolutamente todos los envases de plástico para líquidos (como las clásicas botellas de agua pequeñas) se denominan "pomos" o "pomitos". Sin embargo, en España, esa palabra hace referencia exclusiva al tirador redondo o manilla que utilizamos para abrir y cerrar las puertas.

Este no es el único "falso amigo" dialectal con el que ha tropezado la joven desde que cruzó el charco. Otro ejemplo brutal de esta disparidad es la connotación que tiene la palabra "facha".

En la sociedad española, todos sabemos que es un término coloquial (y a menudo despectivo) que se utiliza para describir a una persona de extrema derecha, reaccionaria o con actitudes muy conservadoras y autoritarias. Por el contrario, en Cuba y en muchos otros países de América Latina, decir que alguien anda "en facha" o tiene "buena facha" hace alusión, simple y llanamente, a su aspecto físico, a su vestimenta o a su estilo personal.

A pesar de estos divertidos y a veces tensos malentendidos, la joven caribeña asegura que el balance es más que positivo y que todas estas anécdotas le han servido para integrarse mucho mejor y enriquecerse culturalmente durante su nueva vida en España.