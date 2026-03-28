Julia Otero toma partido en pleno debate sobre el título doctor honoris causa de Rafa Nadal

El extenista español y uno de los deportistas más laureados de nuestro país, Rafael Nadal, está en boca de mucha gente. No por algo que haya dicho, sino por el reconocimiento que ha recibido esta misma semana por parte de la Universidad Politécnica de Madrid.

El de Manacor ha sido investido este martes como doctor honoris causa de la universidad madrileña y en las redes sociales se ha generado un importante debate en España sobre el galardón.

La periodista Julia Otero ha aprovechado este sábado, durante el programa de Julia en la Onda, para preguntarle a sus tertulianos sobre el tema y no ha dudado ni un segundo en tomar partido.

Al cambiar de tema en la conocida sección El gabinete, ha puesto sobre la mesa "otra cuestión que me gustaría saber qué opináis". "¿Algún comentario sobre el nuevo doctor honoris causa de la Universidad Politécnica de Madrid, Rafa Nadal?", ha cuestionado.

"Y van dos. Porque no es el primer honoris causa. El año pasado también fue doctor honoris causa de la Universidad de Salamanca", ha recordado la periodista durante su intervención.

Pero, acto seguido, no ha dudado en recuperar lo que muchos usuarios habían criticado en redes sociales sobre el reconocimiento a Rafa Nadal. "Entonces la pregunta es, ¿por qué a un catedrático de matemáticas o de literatura no se le da la Copa Davis? O le dan un Roland Garros y a Rafa Nadal se le puede dar un honoris causa, ¿no?", ha señalado.

Elisa Beni, habitual en el programa de Julia Otero, ha replicado que los doctorados honoris causa "están precisamente pensados para las personas que no podían ser doctores de otra manera".

"Es decir, un honoris causa normalmente se ha dado a grandes personajes de la política, a estadistas, es decir, se le da a personas que precisamente no tienen los méritos académicos, pero que se entiende que se está revalorizando sus otros méritos", ha señalado.

Acto seguido, Julia Otero ha reiterado que es algo que ha generado una gran indignación en los últimos días. "Pero me reconocerás, Elisa, que ha habido una parte importante del mundo universitario que dice que esto es desprestigiar a la universidad, por eso traemos aquí el tema", ha expuesto la presentadora.

"Tiene un significado muy especial"

Durante su discurso tras ser investido doctor honoris causa de la Universidad Politécnica de Madrid, Nadal destacó que "para alguien que ha dedicado su vida al deporte, recibir un doctorado honoris causa por una institución de referencia en los ámbitos de la ingeniería, la ciencia y la innovación tiene un significado muy especial".

"Este reconocimiento, que proviene de una universidad pública comprometida con la excelencia académica, el impacto social y la innovación, es para mí un motivo de profunda satisfacción", aseguró.

"A lo largo de mi carrera he recibido distintos reconocimientos, pero los que provienen del mundo académico tienen un significado especial porque representan el respeto de una institución dedicada al conocimiento, a la formación y al progreso de la sociedad. En el deporte de élite, como en la ingeniería o en cualquier disciplina científica, el talento es importante, pero nunca es suficiente por sí solo", añadió.