Ignasi Guardans va un paso más allá con su reacción a la entrevista a Pedro Sánchez en 'The Wall Street Journal'

El exdiputado en el Parlamento Europeo, político y jurista español, Ignasi Guardans, ha dejado una de las reacciones más sonadas a la entrevista que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado al prestigioso medio económico estadounidense, The Wall Street Journal.

El citado medio ha sacado un corte de algo más de un minuto de la charla que han mantenido con el líder del Ejecutivo español. En él, deja bastante clara la postura de España con la escalada en Oriente Medio.

"En mi opinión, esta guerra en Irán es un gran error para el mundo y, por lo tanto, para Estados Unidos", ha señalado Sánchez, en la entrevista que le han hecho en el Palacio de la Moncloa.

Respecto a su postura rotunda, Sánchez ha destacado que "es una dimensión moral de esta guerra o estas guerras, ya que creo que todas ellas están interconectadas". "La guerra de Gaza. Por supuesto, lo que está pasando en el Líbano e Irán. Yo creo que es una estrategia clara del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su gobierno de crear una nueva realidad geopolítica en Oriente Medio", ha explicado.

"No sé si la Administración de EEUU está alineada con esta visión o no. Nosotros estamos muy preocupados con la situación en Oriente Medio. Porque al final del día, nosotros sufrimos la inestabilidad, la inseguridad y el impacto económico de todas estas guerras", ha destacado.

En ese fragmento de la entrevista, Sánchez justifica que es por todo ello por lo que "estamos tan comprometidos y somos tan firmes al afirmar que necesitamos volver a la diplomacia".

El análisis de Ignasi Guardans

El exdiputado en el Parlamento Europeo, Ignasi Guardans, se ha hecho eco de las reacciones que ha provocado la entrevista de Pedro Sánchez en The Wall Street Journal y ha dejado bastante claro su punto de vista.

El jurista ha ido un paso más allá que el resto, expresando su inquietud por ver a la gente aplaudir el discurso del presidente del Gobierno español por la situación en Oriente Medio.

"Me entristece ver a tantísima gente aplaudir y admirar a Pedro Sánchez por esta entrevista. ¡¡¿Cómo?!! Sí", ha detallado en la primera parte de su mensaje en la red social X.

Pero Ignasi Guardans ha aclarado el motivo por el que piensa así. "Porque si decir verdades tan obvias es algo heroico y contra corriente; si suscita esa admiración, es que el mundo está ya en manos de gobernantes muy cobardes y fracasados", ha sentenciado.